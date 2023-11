L'Avellino cala il poker al Fanuzzi: il Brindisi sprofonda in una crisi di gioco e di risultati

Serie C Girone C

BRINDISI - Il Brindisi sprofonda. Anche l'Avellino passa al Fanuzzi (0-4), infliggendo ai biancazzurri la quarta sconfitta consecutiva nel campionato di Serie C (la quinta assoluta se si include anche il ko rimediato contro il Crotone in Coppa Italia). La squadra di mister Danucci ha avuto un approccio deciso alla partita, ma al 10', nella prima sortita offensiva della squadra di mister Pazienza, i biancazzurri si sono addormentati su un tiro dalla bandierina, subendo la rete dello svantaggio.

A quel punto i campani hanno avuto saldamente in mano le redini della partita. Capitan Malaccari & co non hanno neanche abbozzato una reazione. Dalla parte del portiere irpino Ghidotti non sono mai arrivati pericoli degni di nota. E così i "lupi" biancoverdi", sostenuti da 413 tifosi, al 30' hanno raddoppiato con Gori. Il secondo tempo, giocato sotto una pioggia battente, si è aperto con i colpi del 3 e del 4 a 0 messi a segno in rapida successione sempre da Gori e da Sannipoli, davanti ai circa 2500 tifosi brindisini che attoniti hanno assistito assistito alla quarta sconfitta su cinque disputata al Fanuzzi, dove finora il Brindisi ha racimolato un solo punto.

Questa debacle, seppur arrivata contro un avversario fortissimo, fra i principali pretendenti alla promozione, certifica che il Brindisi è completamenrte allo sbando. Dopo 13 giornate la squadra non ha ancora un'identità tattica. I biancazzurri sono evanescenti in attacco e molli in difesa. Ma a preoccupare è soprattutto l'incapacità di reagire alle reti avversarie che puntualmente arrivano nelle prime fasi di gara. La crisi di gioco e riisultati è profonda. E la classifica si fa allarmante. Sono appena 10 i punti racimolati dal Brindisi, che con questo ko si ritrova penultimo, un punto sotto il Messina e due sotto Virtus Francavilla e Sorrento, con quattro punti di vantaggio sul fanalino di coda Monterosi. E sabato prossimo ci sarà da affrontare la durissima trasferta in casa del Taranto.

Riguardo alla posizione di Danucci, difficile prevedere cosa possa accadere nelle possime ore. La società non ha rilasciato alcuna dichiarazione, mentre prosegue il silenzio stampa di mister e tesserati.

Primo tempo

Danucci accantona il 3-5-2 e torna al 4-2-3-1, rilanciando Saio in porta. La coppia di difensori centrali è costituita da Gorzelewski e Cappelletti, affiancati dagli esterni Valenti (a destra) e Monti (a sinistra). Sulla linea mediana, Malaccari, al rientro dall’infortunio, e Cancelli. In attacco, gli attaccanti esterni Albertini (a destra) e Golfo (a sinistra), ai lati del trequartista De Angelis. Moretti titolare nel ruolo di centravanti.

Il Brindisi parte con intensità e aggressività. I campani inizialmente non mordono, ma al 10', come al solito, i biancazzurri si addormentano su un calcio piazzato battuto dagli irpini. Ne approfitta Mulé, che lasciato da solo batte Saio senza problemi. Scosso dallo svantaggio, il Brindisi fatica ad imbastire una reazione. Gli uomiuni di Danucci manovrano fino alla trequarti, per poi arenarsi al limite dell'area avversaria. Al 28', sugli sviluppi di un corner per l'Avellino, Mulé salta quasi indisturbato, ma di testa non inquadra la porta.

Implacabile invece Gori, che al 32’, solo davanti a Saio, supera il portiere biancazzurro e insacca a porta vuota la rete del raddoppio. I padroni di casa sono inconsistenti in attacco. La prima occasione degna di nota arriva al 40', con un colpo di testa di Moretti che si spegne di oltre un metro sul fondo. Un minuto dopo, Saio compie una grande parata su un tiro dalla distanza di Sgarbi. Sugli sviluppi del corner che ne consegue, Saio si supea ancora, togliendo dall'angolo un rasoterra del solito Sgarbi. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Danucci non fa sostituzioni nell'intervallo. Al 7', dopo un approccio di secondo tempo blando, triplo calbio, con l'ingresso di Ganz, Fall e Lombardi al posto di Moretti, Golfo e De Angelis. Il Brindisi non dà segni di reazione. L'Avellino amministra e al 13' cala il tris con un gran gol di Gori, che dai 30 metri scocca un fendente diretto all'incrocio, imparabile per Saio. Il Brindisi è al tappeto. Al 15' arriva il poker, messo a segno da Sannipoli, che con freddezza si presenta davanti a Saio e lo batte. In una gara che non ha più nulla da dire, il Brindisi costruisce la prima, vera, occasione al 20', con un tocco di prima intenzione di Ganz, che servito dal fondo non riesce a beccare la porta. Poi la partita si trascina senza sussulti fino al termine. L'uscita dal campo dei biancazzurri è accompagnata dall'ormai consueta bordata di fischi.

Tabellino

Brindisi Fc – Avellino 0-4

Brindisi Fc (4-2-3-1): Saio; Valenti; Cappelletti; Gorzelewski; Monti; Malaccari (Petrucci dal 16'sst); Cancelli (Costa dal 16' st); Albertini; De Angelis (Lombardi dal 7' st); Golfo (Fall dal 7' st); Moretti (Ganz dal 7' st). A disp. : Albertazzi; Auro; Vona; Ceesay; Bizzotto; Bellucci; De Feo; Galano. All. Danucci

Avellino (3-5-2): Ghidotti; Ricciardi; Sannipoli (Maisto dal 35' st); Palmiero; Lores; Mulé; Sgarbi (Tozaj dal 23' st); Armellino; Marconi (D’Angelo dall'11' st); Gori (Patierno dal 23' st); Casarini (Dall’Oglio dal 23' st). A disp.: Pane; Pizzella; Pezzella; Mundula; Nosegbe – Susko. All. Pazienza

Arbitro: Michele Delrio della sezione di Reggio Emilia, coadiuvato dagli assistenti di gara Andrea Cravotta della sezione di Città di Castello e Fabio Catani della sezione di Fermo; quarto uomo, Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza.

Marcatori:Mulé (Av) al 10' pt; Gori (Av) al 30’ st; Gori (Av) al 13' st; Sannipoli (Av) dal 15' st

Note - Circa 3mila spettatori, di cui 414 tifosi ospiti. Caldi d'angolo: Br (5) - Av (3). Ammonizioni: Br (3) - Av (3). Espulso Perrone (vice allenatore Brindisi) al 41’ pt