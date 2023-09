Brindisi volenteroso ma poco incisivo: il Benevento passa di misura (1-0)

Serie C Girone C

BRINDISI - Contro il forte Benevento il Brindisi rimedia la terza sconfitta in quatttro partite nel campionato di Serie C, ma i biancazzurri avrebbero meritato qualcosa di più. Al "Donato Curcio" di Picerno (in casa solo sulla carta), per la seconda gara consesutiva senza pubblico, gli uomini di mister Danucci sono stati condannati da una rete messa a segno da Ferrate al 22' del primo tempo, con una conclusione non irresistibile.

I campani di mister Andreoletti sono andati a segno con l'unica azione nell'arco di una frazione in cui è stato il Brindisi a mantenere il pallino del gioco, pur non costruendo neanche un'occasione. Nella ripresa un'occasione per parte e poco altro. Capitan Malaccari & co ci hanno provato a scardinare la granitica retroguardia giallorossa, ma la manovra offensiva ha mostrato delle pecche.

Ancora tanto il lavoro da fare dai biancazzurri per trovare i giusti automatismi. Un importante impulso potrà arrivare da Galano, che nel secondo tempo ga fatto il suo esordio. Certo non aiutano le continue trasferte affrontate dagli uomini di Danucci, costretti a giocare fuori casa (e senza pubblico), a centinaiadi chilometri da Brinsisi, anche nei turni in teoria casalinghi, con tutti gli sforzi logistici che questo comporta. Ora si dovrà preparare la gara in casa del Latina in programma sabato prossimo (30 settembre).

Primo tempo

Mister Danucci rimescola ancora una volta le carte, in ogni reparto. In difesa viene schierata l’inedita coppia di centrali composta da Bizzotto e Cappelletti. A destra riconfermato Nicolao. A sinistra parte dall’inizio Nicolao. A centrocampo si rivede Cancelli. Insieme a lui Ceesay e Malaccari. In attacco, Albertini, uno dei punti fermi di questo inizio di stagione, largo a destra, mentre sulla sinistra si rivede Lombardi. In attacco, Moretti.

L’approccio è a ritmi bassi su entrambi i fronti. I primi 20 minuti si caratterizzano per una sterile fase di studio. Alla prima vera incursione offensiva, il Benevento sblocca il punteggio con Ferrante, che al 22’, servito con un rasoterra dalla fascia destra, supera Saio con un colpo da biliardo di interno destro a incrociare. Saio si tuffa ma non riesce a intercettare la sfera.

Una volta passati in vantaggio, i sanniti abbassano nuovamente i ritmi. Il Brindisi cerca di fare la partita, ma fatica a incidere. Al 43’ Cappelletti tenta l’eurogol con una rovesciata dal limite dell’area piccola, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. La palla rimbalza e poi sorvola la traversa. Il primo tempo non regala altre emozioni

Secondo tempo

In avvio di ripresa Danucci sostituisce l'ammonito Ceesay con Ganz, arretrando Malaccari dalla trequarti sulla linea mediana. Il Brindisi tenta di impensierire l'ordinata retroguardia del Benevento. Gli "ospiti" vanno vicinissimi al raddoppio all'11' con Karic, che da posizione defilata si presenta solo davanti a Saio, che in uscita respinge sul fondo. Un'occasione altrettanto ghiotta capita un paio di minuti dopo a Cappelletti, che svetta su un tiro dalla bandierina, costringendo Saio a una difficilissima parata. I biancazzurri giocano con convinzione ma non riescono a rendersi pericolosi. Al 37' Galano fa il suo esordio in maglia biancazzurra, entrando al posto di Lombardi.

Tabellino

Brindisi Fc – Benevento 0-1

Brindisi (4-2-3-1): Saio; Valenti; Bizzotto; Cappelletti; Nicolao; Ceesay (Ganz dal 1' st); Cancelli (De Angelis dal 31' st); Malaccari; Albertini (Bunino dal 37' st); Lombardi (Galano dal 37' st); Moretti (Golfo dal 12' st). A disp. Albertazzi; Vona; Monti; Gorzelewski; Petrucci; Mazia; Bellucci; Fall; De Feo, Costa; Ganz. All: Danucci

Benevento (3-4-2-1): Paleari; El Kaouakibi; Masciangelo (Benedetti dal 21' st); Karic; Ferrante (Marotta dal 35' st); Pinato (Kubica dal 35' st); Berra; Talia; Pastina; Tello (Ciano dal 12' st); Capellini. A disp.: Nunziante; Manfredini; Alfieri; Simonetti; Agazzi; Rillo; Viscardi; Sorrentino; Carfora; Rossi; Bolsius. All. Andreoletti

Arbitro: Niccolò Turrini di Firenze, coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Giuggioli di Grosseto e Andrea Zezza di Ostia Lido e dal quarto ufficiale Marco: Giordano di Matera.

Marcatori: Ferrate (Be) al 22’ pt;

Note – Calci d’angolo: Br (7); Be (4). Ammoniti: Br (2); Be (4)