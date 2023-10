Il Monopoli passa al "Fanuzzi" (1-2): derby amaro per il Brindisi

Serie C Girone C

BRINDISI - Il Brindisi rimanda l'appuntamento con la prima vittoria al Fanuzzi. I biancazzurri vengono superati per 2-0 nel derby contro il Monopoli. Fatali le reti messe a segno da Strarita allo scadere del primo tempo e un'eutorete di Cappelletti al 19' della ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato e alquanto noioso culminato con l'improvviso guizzo degli ospiti, gli uomini di mister Danucui hanno approcciato il secondo tempo a spron battuto, sprecando due ottime opportunità da rete rispettivamente con Bunino e Valenti. Al 90' la rete di Nicolao che riaccende le speranze, ma i padroni di casa non riescono a riacciuffare il pareggio nei minuti di recupero.

Arriva così la sesta sconfitta in 10 partite per un Brindisi che non riesce a bissare la vittoria ottenuta mercoledì scorso a Messina, peccando ancora di continuità. La sconfitta odierna pesa sulla classifica in quanto arrivata contro una diretta concorrente per la salvezza. Il Brindisi resta infatti a quota 10 punti, al terzultimo posto, e viene superato di una lunghezza proprio dal Monopoli.

Lapartita è andata in scena in un Fanuzzi degno di uno derby più sentiti da entrambe le tifoserie. Circa 350 i sostenitori ospiti, a fronte di oltre 4mila brindisini. Al momento l'impianto di via Benedetto Brin può ospitare non più di 4500 spettatori. La Curva Sud ha pesresso il proprio malcontento per la capienza ridotta, con uno striscione recante la seguente scritta: “Le vostre promesse, la nostra speranza, per avere uno stadio a metà della capienza”.

Difficilmente la situazione potrà cambiare in vista della partita casalinga in programma mercoledì prossimo, alle ore 16.30, contro il Catania, valevole per il recupero della seconda giornata.

Primo tempo

Mister Danucci conferma il modulo (3-5-2) e la formazione che mercoledì scorso si è imposta a Messina, con due eccezione: Cancelli, rientrato dalla squalifica, prende il posto nel centrocampo a cinque, completato da Moretti, Vona, Albertini e Monti; in attacco, Ganz viene preferito a Fall, affiancato da Bunino. In difesa, asserri a tre con Bizzotto, Cappelletti e Valenti.

Entrambe le squadra partono con il freno a mano tirato. La prima conclusione porta la firma di Ganz al 10’, ma nulla di impegnativo per il portiere Perina. E’ il Monopoli a gestire il possesso palla, ma in modo sterile. I portieri sono impegnati sono per l’ordinaria amministrazione. Lo stallo viene rotto al 45’ con un improvviso break dei biancoverdi, che superano Albertazzi con un tiro all’angolino di Strarita, agevolato dalla deviazione di un difensore biancazzurro.

Secondo tempo

Nell'intervallo, mister Danucci non fa cambi. Il Brindisi rientra in camoo con spirito battagliero. Al 7' il pubblico protesta per una presunta spinta su Ganz, che nell'area del Monopoli cercava di intercettare un pallone servito dal fondo. Un minuto dopo Bunino si divora l'occasione del pari quando si presenta solo davanti a Perina, mandando il pallone in Curva. I biancazzurri continuano a spingere. Al 15' Valenti va in percussione sulla fascia, entra in area e da posizione defilata non riesce a centrare la porta, indirizzando la sfera sul fondo.

Al 18' Danucci getta nella mischia Galano, Lombardi e Nicolao, richiamando in panchina Bunino, Bizzotto e Cancelli. Ma subito dopo la tripla sostituzione gli ospiti raddoppiano al culmine di una convulsa azione su tiro dalla bandierina, con Cappelletti che involontariamente insacca nella sua porta. I biancazzurri sono tramortiti dalla rete del 2-0. Gli ospiti gestiscono il doppio vantaggio e al 31' sfiorano il tris con Borello, che calcia a ddosso ad Albertazzi da posizione ghiotta. Al 38' Fall cade nell'area monopolitana dopo un corpo a corpo con un avversario. I biancazzurri reclamano il penalty. L'arbitro lascia proseguire.

La partita sembra scorrere senza ulteriori sussulti verso il termine, quando Nicolao la riaccende con un colpo di testa a porta sguarnita, sugli sviluppi di una convulsa azione nell'area biancoverde.

Tabellino

Brindisi Fc – Monopoli 1-2

Brindisi (3-5-2): Albertazzi; Cappelletti; Bizzotto (Nicolao dal 18' st); Valenti; Albertini; Vona (Golfo dal 25' st); Petrucci; Cancelli (Lombardi dal 18'st); Monti; Ganz (Fall dal 25' st); Bunino (Galano dal 18' st). A disp.: Auro; Saio; Gorzelewski; Ceesay; Mazia; Bellucci; Moretti; De Feo; Costa. All. Danucci

Monopoli (4-2-3-1): Perina; Viteritti; Firnasier; Angileri; Ferrini; Iaccarino (Piarulli dal 23' st); Vassallo; Borello; Starita; D’Agostino (Riccardi dal 30' st); Santaniello (Spalluto dal 23' st). A disp. Alloj; Botis; Dibenedetto; Fazio; Cristaldo; Simone; De Santis; Mazzotta; Peschetola. All. Tomei

Arbitro: Alberto Ruben della sezione di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Monaco di Termoli e Croce di Nocera Inferiore e dal quarto uomo Graziano di Rossano

Marcatori: Strarita (Mo) al 45’ pt; autogol Cappelletti (Br) al 19' st; Nicolao (Br) al 45' st

Note – Circa 4500 spettatori, di cui oltre 300 da Monopoli. Calci d’angolo: Br (5); Mo (6). Ammoniti: Br (2); Mo (2)