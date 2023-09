Il Brindisi stende il Monterosi in rimonta: prima vittoria nel campionato di Serie C

BRINDISI - Il Brindisi Fc conquista la prima vittoria nel campionato di Serie C e cancella lo zero in classifica. I biancazzurri si sono imposti in rimonta (2-1) sul Monterosi nella gara valevole per la quarta giornata del girone C che è stata disputata stasera (giovedì 21 settembre) al "Monterisi" di Cerignola, a porte chiuse. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio a causa di una sfortunata autorete realizzata da Cappelletti nell'unica occasione in cui la squadra viterbese si è affacciata nell'area biancazzurra, nel secondo tempo gli uomini di mister Danucci hanno avuto una grande reazione.

La rete del pari è arrivata al 15', dopo un paio di occasioni sciupate, in virtù di un'altra auto rete, realizzata stavolta da Mini. I biancazzurri, con cattiveria e determinazione, macinano gioco e occasioni. Ad eccezione di un blackout accusato dal Brindisi intorno alla mezzora, il Monterosi fa una partita esclusivamente difensiva. I frutti della pressione biancazzurra vengono raccolti al 45', quando Bunino, con un tocco al limite dell'area piccola, piazza la stoccata vincente.

Forte di questo successo, adesso il Brindisi lascia l'ultimo posto in classifica e può preparare con ritrovata fiducia il prossimo impegno in programma lunedì prossimo (ore 20.45) contro il Benevento. La gara, almeno sulla carta, sarà disputata in casa, ma ancora non si sa dove il Brindisi troverà ospitalità, a causa dell'indisponibilità sia dello stadio Fanuzzi che dello Iacovone.

Primo tempo

Danucci rivoluziona la formazione rispetto alla gara persa lunedì scorso contro il Cerignola. Le principali novità in attacco, dove viene riconfermato solo Albertini nel ruolo di esterno destro. A sinistra, Golfo. Moretti sulla trequarti, a supporto della punta Fall. A centrocampo, Cancelli torna al fianco di capitano Malaccari. In difesa, Cappelletti prende il posto dello squalificato Bizzotto, affiancato da Gorzelewski. Sugli esterni, Valenti a destra e Monti a sinistra. In porta, Saio.

Il Brindisi parte con piglio deciso. Nei primi due minuti, due conclusioni: prima Fall, di testa, la spedisce di poco alta; poi Golfo, dal limite, costringe il portiere Mastrantonio a una deviazione in corner. Sono i biancazzurri a fare la partita. Il Monterosi gioca schiacciato sulla propria trequarti, difendendo compatto. Al 26’ Malaccari calcia da limite dopo un batti e ribatti in area. La palla viene intercettata, forse di mano, da un difensore avversario.

Intorno alla mezz’ora, il Monterosi sale di intensità, senza però rendersi pericoloso. E’ il Brindisi anzi a farsi vedere nuovamente al 35’ con una rovesciata di Fall, che non crea grattacapi a Mastrantonio. Ma La pressione del Monterosi si fa sentire e al 37’ la squadra laziale passa in vantaggio in virtù di un’autorete di Cappelletti, che nel tentativo di anticipare Costantini trafigge il suo portiere. I biancazzurri accusano il colpo. Al 46’ ci prova Golfo con un destro dal lato corto dell’area di rigore. La debole conclusione è afferrata facilmente da Mastrantonio. Stessa sorte per una conclusione scoccata da Monti al 48’. Il primo tempo si conclude con un colpo di testa di Cappelletti sugli sviluppi di un corner. Il cuoio finisce alto di parecchi centimetri.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, Fall resta negli spogliatoi. Il Brindisi torna in campo con spirito battagliero. Dopo appena un minuto Albertini va vicinissimo al gol con un sinistro che sfiora la traversa. Il Brindisi si insedia nella metà campo avversaria. Al 6’ altro pericolo per il Monterosi creato da Lombardi, che sfiora il bersaglio. I biancazzurri attaccano a spron battuto. Clamorosa la palla gol che si divora Moretti al 12’, quando di testa, completamente indisturbato, manca clamorosamente la porta. Al 15’ mister Danucci richiama in panchina lo stesso Moretti, per gettare nella mischia Simone Ganz.

Il Monterosi è alle corde. Il Brindisi realizza meritatamente la rete del pari al 15’, grazie a una goffa autorete di Sini, su un cross di Golfo. Il Brindisi non si ferma. Al 27’ Albertini, con un’incursione aerea, sfiora il raddoppio. Al 30’ il Brindisi perde un pallone “sanguinoso” a centrocampo. Ma per fortuna dei biancazzurri il Monterosi non riesce a sfruttare una ripartenza in 3-1, concludendo l’azione con un tiro molle di Costantini, facile preda di Saio. Pochi secondi dopo ancora Saio scocca un tiro centrale apparenza innocuo, ma Saio rischia la frittata.

Dopo la sfuriata del Monterosi, il Brindisi si fa rivedere nell'area avversaria al 36' con una girata, centrale, di Ganz. Nel finale il Brindisi torna ad assediare l'area di rigore del Monterosi. E al 45' Bunino, con una zampata al limite dell'area piccola, piazza la zampata vincente, realizzando la rete del sorpasso.

Tabellino

Brindisi Fc – Monterosi: 2-1

Brindisi Fc: Saio; Valenti, Gorzelewski; Cappelletti; Monti (Nicolao dal 3’ st); Malaccari; Ceesay (Petrucci dal 27’ st); Golfo (Bunino dal 27’ st); Moretti (Ganz dal 15’ st); Albertini; Fall (Lombardi dal 1’ st). A disposizione: Albertazzi; Auro; Vona; Cancelli; Mazia; Bellucci; De Angelis; De Feo; Costa. All. Danucci

Monterosi Tuscia: Mastrantonio; Verde (Tolomello dal 30’ pt); Crescenzi; Di Francesco (Palazzino dal 1’ st); Costantini (Vano dal 43' st); Frediani; Cinaglia; Tartaglia (Di Renzo dal 43' st); Sini; Altobelli (Fantacci dal 25’ st); Silipo. A disposizione: Rigon; Di Paolantonio; Ekuban; Giordani; Piroli; Perrotta; Conti; Ferreri. All. Romondini

Arbitro: Giuseppe Vingo della sezione di Pisa, coadiuvato da Nigri della sezione di Trieste e Tomasi della sezione di Schio. Quarto uomo Buratta della sezione di Rossano

Marcatori: autogol Cappelletti (Br), al 36’ pt; augotol Sini (Mnt) al 15’ st; Bunino (Br) al 45' st

Note – Calci d’angolo: Br (3); Mnt (2). Ammonizione: Br (2); Mnt (2)