Brindisi: tre punti d'oro contro il Nardò (3-1), agganciato il terzo posto

BRINDISI - Grande prova di forza del Brindisi. I biancazzurri si impongono per 3-1 contro il Nardò nel big match della 15esima giornata del campionato di Serie D (girone H) conquistando la terza vittoria consecutiva. I biancazzurri hanno avuto costantemente il pallino del gioco. I neretini allenati dall'ex mister Ragno, sino ad oggi migliore difesa del campionato e con la porta inviolata in trasferta, hanno affrontato la sfida con un atteggiamento accorto, puntando più a difendere che ad attaccare. La svolta di una gara complicata è arrivata al 22' della ripresa, quando Urquiza si è fatto espellere per somma di gialli. A quel punto il Brindisi ha preso il sopravvento. La partita è stata sbloccata da Felleca, di gran lunga il migliore in campo, al 27', su calcio di rigore. Poi una doppietta di Opoola, entrato all'inizio della ripresa, in un clima di travolgente entusiasmo fra i circa 2mila spettatori presenti sugli spalti dello stadio Fanuzzi. Fra i sostenitori biancazzurri anche la vecchia gloria Mario Cantarelli, leggenda della Brindisi Sport ai tempi della Serie B.

Grazie a questa vittoria, la squadra di mister Danucci scavalca proprio il Nardò, raggiugendo il terzo posto, a cinque punti dalla capolista Cavese e a una lungheza dal Barletta. E domenica prossima è in programma proprio lo scontro diretto a Cava dei Tirreni.

Primo tempo

Mister Danucci lancia dal primo minuto l’esterno under Santochirico, schierato sulla destra. L’altro esterno, a sinistra, è il solito Valenti. Al centro della difesa, Balndan e Sirri. A centrocampo assetto a due con Malaccari e Cancelli. In attacco, la punta Stauciuc, supportata dal trequartista Dammacco e dagli esterni D’Anna, a sinistra, e Felleca, a destra.

L’avvio di gara è a ritmi blandi. Al 15’ si infortuna Malaccari. Al suo posto entra il neo arrivato Ceesay. Il Brindisi cerca di imporre il proprio gioco. Il Nardò difende con ordine. Per la prima vera occasione bisogna aspettare il 27’, quando la barriera dei neretini devia un calcio piazzato dai venti metri di D’Anna, costringendo Vismara a una difficile deviazione sul fondo. Al 27’ D’Anna ci riprova con una conclusione da posizione estremamente defilata, che fa solo il solletico a Viola. Nell’ultimo quarto d’ora del tempo gli ospiti alzano il baricentro, ma non creano alcuna occasione.

Secondo tempo

In avvio di ripresa, Da Nucci mescola le carte in attacco, spostando D’Anna nel ruolo di punta centrale al posto di Stauciuc, che lascia il posto a Opoola, schierato sulla fascia sinistra. Al 10’ Da Silva impensierisce Vismara con un diagonale dal lato corto dell’area di rigore che di poco non centra il bersaglio. Al 13’ i biancazzurri si divorano l’occasione del vantaggio. Sono tre in una, in realtà, le occasioni che in rapida successione che capitano prima sui piedi di Dammacco, poi di D’Anna e infine di Felleca, che in una serie di batti e ribatti, davanti al portiere Viola, non riescono a insaccare. Al 22’ Urquiza si becca il secondo giallo per un fallo a centrocampo su Felleca, lasciando i suoi in 10.

Al 24’ Di Modugno, dopo uno scambio D’Anna, si invola verso la linea di fondo a fa partire un cross che viene intercettato con la mano dal neo entrato Addae. Dal dischetto si presenta Felleca, che indirizza all’angolino, trafiggendo Viola. Il Brindisi continua ad attaccare e al 32' raddoppia con Opoola, che solo davanti a Viola, con lucidità, fa partire una rasoiata che non lascia scampo all'estremo difensore salentino. Il Nardò non ne ha più. Il Brindisi non si ferma. Al 37' Felleca tira dal limite. Viola la respinge ma Opoola si avventa sulla ribattuta, siglando la rete del 3-0. Al 46' Ferreira, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, segna il gol della bandiera.

Tabellino

Brindisi Fc – Nardò 3-1

Brindisi Fc: Vismara, Santochirico (Opoola dal 6’ st), Baldan, Sirri, Valenti, Malaccari (Ceesay dal 15’ pt, Cancelli, D’Anna, Dammacco (Mancarella dal 24’ st), Felleca (Gorzelewski dal 40' st), Stauciuc (Di Modugno dal 6’ st). A disp. Oliveto, De Rosa, Minaj, Palumbo. All. Danucci

Nardò: Viola, Mengoli (Polichetti dal 30' st), Russo (Montinaro dal 30' st), Lanzola, Dambros (Ferreira dal 19’ st), Antonacci, Mariano (Addae dal 24’ st), Fedel, Urquiza, Ciraci, De Giorgi. A disp. Di Fusco, Orlando, Gionaj, Massarelli, Caracciolo. All. Ragno

Arbitro: Ciro Aldi di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti di linea Carchesio di Lanciano e D’Ettore di Lanciano

Marcatori: Felleca (Br) al 27’ st; Opoola (Br) al 32' st e al 36' st; Ferreira (Nr) al 46' st

Note: Circa 2mila spettatori sugli spalti dello stadio Fanuzzi, fra cui circa 100 tifosi ospiti; espulso Urquiza (Nr) al 22’ st;