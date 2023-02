Zampata vincente del difensore Sirri: il Brindisi si impone di misura sulla Nocerina

BRINDISI – Nel clima surreale dello stadio Fanuzzi a porte chiuse, il Brindisi si impone sulla Nocerina e porta a casa la seconda vittoria consecutiva, in un mach valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie D (girone H). Decisiva la rete realizzata dal difensore Sirri al 7' del secondo tempo, con un tocco di prima intenzione sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La squadra allenata da mister Danucci ha sempre condotto il gioco contro un modesto avversario che ha badato innanzi tutto a non prenderle. Nel primo tempo i biancazzurri hanno sfioraro la rete in almeno un paio di circostanze. Il gol messo a segno da Sirri è stato accolto come una liberazione dai tifosi brindisini che hanno seguito la partita in diretta streaming. Solo dopo lo svantaggio i campani allenati da Erra hannop cercato di affacciarsi dalle parti del portiere brindisino Erra, creando un paio di nitide occasioni. Il Brindis, invece, non ha cosrruito altro.

Per gli uomini di Danucci arriva dunque una vittoria che consente di mantenere la Cavese (il match della capolista in casa del Fasano è iniziato mezzora più tardi rispetto a quello del Brindisi). sotto tiro. Domenica prossima altro turno casalingo per i biancazzurri, che ospiteranno l'Altamura.

Primo tempo

Diouf fa il suo esordio da titolare nel ruolo di centravanti. Alle sue spalle gli esterni Opoola e D’Anna e Felleca che svaria fra la trequarti e le fasce. A centrocampo, la coppia composta da Cancelli e Malaccari. Infine difesa a quattro con Esposito e Valenti sugli esterni e i centrali Sirri- Gorzelewski. In porta, Visamara.

La Nocerina scende in campo con un atteggiamento difensivo. Il Brindisi deve manovrare parecchio per cercare dei varchi fra le linee rossonere. Il primo brivido arriva al 25’, quando il portiere della Nocerina, Russo, devia con il polpaccio una conclusione di D’Anna, deviata da un difensore ospite. Al 30’ è Opoola a provarci con un rasoterra dal limite che finisce sul fondo, sfiorando il palo. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Il Brindisi rientra dagli spogliatoi con spirito arrembante. Il forcing biancazzurro viene premiato al 7’, quando Sirri, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, supera Russo con una zampata di sinistro. Il Brindisi continua a spingere. Al 18’ doppia occasione in una sola azione per i padroni di casa, prima con Esposito, che calcia da posizione defilata, costringendo Russo alla Parata. Poi con D’Anna, che si avventa sulla ribattuta e colpisce a botta sicura, ma il portiere campano compie in miracolo.

Gli ospiti si rendono pericolosi per la prima volta al 28’ con Garofalo, che su un calcio di punizione dalla lunga distanza manca di poco la porta difesa da Vismara. Al 32’ la Nocerina si fa nuovamente vedere con Ziello, che attraversa tutta l’area biancazzurra, arriva sul fondo e fa partire un velenoso cross rasoterra su cui i suoi compagni arrivano in ritardo. Al 33’ ancora un’occasione per i campani, stavolta con il centravanti Maletic, che su calcio d’angolo anticipa in spaccata un difensore biancazzurro, sfiorando il bersaglio.

Tabellino

Brindisi Fc- Nocerina 1-0

Brindisi Fc: Vismara, Esposito, Gorzelewski, Sirri, Valenti, Malaccari (De Rosa dal 46' st), Cancelli, Opoola (Palumbo dal 41' st), D’Anna, Felleca (Ceesay dal 24’ st), Diouf (Santoro dal 35’ st). A disp. Di Fusco, Montalto, Dammacco, Baldan, Maltese. All. Danucci

Nocerina: Russo, Menichino (Bandiera dal 21’ st), Romeo, De Marino, Maletic, Ziello, Ciacomarro, Chietti, Mancino (Schiavella dal 41’ st), Garofalo, Hedman (Flora dal 21’ st). A disp. Caliendo, Stagkos, Schiavella, Fusco. All. Erra

Arbitro: Davide Galiffi di Alghero, coadiuvato dagli assistenti di linea Laconi di Cagliari e Bentivegna di Agrigento

Marcatori: Sirri (Br) al 7’ st

Note: Partita disputata a porte chiuse