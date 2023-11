Il Fanuzzi diventa un tabù: il Brindisi soccombe (2-0) anche contro il Catania

Serie C Girone C

BRINDISI – Anche contro il Catania, il "Fanuzzi" si conferma un tabù per il Brindisi. Contro gli etnei i biancazzurri hanno rimediato la terza sconfitta casalinga consecutiva, nel recupero della seconda giornata del campionato di Serie C. Entrambe le reti sono state messe a segno nel secondo tempo (Sarao, ex Virtus Francavilla, al 36' e Bocic al 40') dopo un primo tempo avaro di emozioni, con una leggera prevalenza degli ospiti. Grave l'errore con cui Albertazzi ha servito con un passaggio sballato Bocic, consentendogli di battere a porta vuota.

Gli uomini di mister Danucci (oggi squalificato e sostituito in panchina dal vice Perrone) anche oggi hanno fatto grossa fatica a calciare in porta. La sterilità del gioco offensivo dei biancazzurri è una costante da inizio stagione. Le punte sono poco servite. La manovra è lenta e involuta dalla trequarti in su. L'innesto di Galano, al suo esordio da titolare, non ha apportato particolari benefici.

A questo punto è da valutare se non sia il caso di proseguire con il 3-5-2 o se non vadano apportati dei drastici correttivi tattici, già a partire dalla trasferta in casa del Giugliano in programma domenica prossima, quando il Brindisi dovrà evitare di subire la terza sconfitta consecutiva. L'imperativo sarà infatti di tornare a fare punti per muovere una classifica che desta preoccupazione. Dopo 11 giornate, il Brindisi è terzultimo a quota 10 punti, con un ruollino di 3 vittorie, un pareggio e sette sconfitte. E ci sarà da riconquistare anche la fiducia dei tifosi. L'uscita del campo della squadra è stata accompagnata dai sonori fischi, ma anche da qualche applauso, dei circa 3600 spettatori dello stadio Fanuzzi.

Primo tempo

Mister Danucci lancia dal primo minuto Galano, a supporto della punta centrale Bunino. Il modulo è il 3-5-2 già adottato nelle ultime uscite. Albertazzi viene confermato in porta. Il trio difensivo è composto da Bizzotto, Gorzelewski, Cappelletti. Valenti e Monti giocano rispettivamente sulle fasce destra e sinistra di una linea mediana a cinque completata da Petrucci, Lombardi e Cancelli.

Il primo tiro arriva al 3’ e porta la firma di Sarao, che calcia da circa 20 metri, andando vicino al palo alla sinistra di Albertazzi. Il Brindisi approccia con un atteggiamento guardingo. Sono i siciliani a manovrare. Al 33' il Catania commette un grosso errore in fase di alleggerimento, servendo Galano. L'attaccante brindisini si invola in un 2 contro due in tandem con Binino. Una volta entrato in area di rigore, da posizione defilata, fa partire un tiraccio che finisce in Curva nord. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Dopo l'intervallo, il Brindisi rientra in campo con maggiore fiducia. I biancazzurri alzano il baricentro e cercano di gestire il possesso palla con maggiore continuità. Al 13' Lombardi calcia debolmente dal limite: Bethers para in scioltezza. Al 18' è Bouahm a calciare al volo dal limite. Anche in questo caso, nessun problema per il portiere Albertazzi. La partita scorre sui binari dell'equilibrio, senza particolari scossoni.

La svolta arriva al 26', quando Chiricò dal fondo fa partire un traversone per la testa di Sarao, che trafigge Albertazzi con una traiettoria indirizzata all'incrocio dei pali. Il Brindisi subisce il contraccolpo psicologico. Il raddoppio dei gialloblu arriva al 30', quando Albertazzi regala letteralmente la palla a Bocic, che di prima intenzione, a porta sguarnita, va a segno. Per il Brindisi è il colpo del ko.

Tabellino

Brindisi Fc – Catania 0-2

Brindisi Fc: Abertazzi; Cappelletti; Giorzelewski (Mazia dal 34' st); Bizzotto; Valenti; Lombardi (Vona dal 20' st); Petrucci; Cancelli; Monti; Galano (Moretti dal 40'st); Bunino (Fall dal 20' st). A disp.: Auro; Saio; Vona; Ceesay; Bellucci; De Angelis; Golfo; Costa; Ganz. All. Danucci

Catania: Bethers; Silvestri; Rocca (Zanellato dal 37' st); Sarao (Dubickas dal 43' st); Bouahm, Quaini; Lorenzini; Castellini (Mazzotta dal 1' st); Chiricò (Chiarella dal 34' st); Zammarini; Marsura (Bocic dal 1' st). A disp: Toscano; Albertoni; Curado; Maffei; Rapisarda; De Luca; Landinetti. All. Tabbiani

Arbitro: Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Gilberto Laghezza della sezione di Mestre e Alessandro Rastelli della sezione di Ostia Lido; quarto uomo, Simone Palmieri della sezione di Avellino.

Marcatori: Sarao (Ca) al 26' st; Bocic (Ca) al 30' st

Note – Circa 3600 spettatori. Calci d’angolo: Br (4); Ca (3). Ammoniti: Br(2); Ca (4)