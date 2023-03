Opoola fa gioire i 3500 del Fanuzzi: il Brindisi si impone contro il Matera (1-0)

BRINDISI – Sostenuto dal calore di circa 3500 tifosi, il Brindisi si impone per 1-0 contro il Matera, nell'anticipo serale della 27esima giornata del campionato di Serie D. Decisiva la rete realizzata da Opoola al 26' della ripresa. Ottima la prova della squadra allenata da mister Danucci, che a tratti ha dominato un Matera giunto al Fanuzzi con un atteggiamento prettamente difensivo. Gli ospiti, allenati dall'ex Totò Ciullo, hanno creato dei grattacapi al Brindisi solo nel primo quarto d'ora della ripresa, quando hanno alzato il baricentro, creando un paio di occasioni. Da rimarcare anche un legno colpito dai lucani nel primo tempo. Per il resto della gara è stata evidente la supremazia del Brindisi, che in un primo tempo a senso unico ha colpito una traversa con Santoro.

In attesa delle partite in programma domani, questa vittoria, la seconda consecutiva dopo quella ottenuta sul campo dell'Afragolese, consente al Brindisi di dimezzare a tre punti il distacco dalla capolista Cavese, che domani sarà di scena a Bitonto. Ma davanti al Brindisi ci sono anche il Barletta e il Nardò, che affronteranno rispettivamente l'Afragolese e il Martina, entrambe in trasferta. E proprio il Barletta sarà l'avversario dei biancazzurri nel big match in programma mercoledì prossimo (15 marzo), alle ore 16.30, a Barletta, in quello che si preannuncia uno snodo chiave del campionato.

Primo tempo

Mister Danucci si affida a una formazione collaudata. Santoro è la punta centrale, supportato dagli esterni Opoola e D’Anna e da Felleca come sotto punta. A centrocampo, la coppia Cancelli-Malaccari. La difesa è presidiata dai centrali Sirri e Gorzelewski, con gli esterni Di Modugno (a sinistra) e Valenti (a sinistra). In porta, Vismara.

Il Brindisi parte all’attacco. La prima occasione arriva al 9’, quando un tiro-cross di Santoro sorprende il portiere avversario Suma, ma si stampa sulla traversa. I lucani faticano a superare la metà campo. I biancazzurri effettuano in pressing asfissiante. I padroni di casa ci provano più volte con tiri, sia dal limite che dalla distanza. Al 27’, Santoro costringe Suma a una presa non agevole. Un minuto dopo, conclusione violenta ma centrale di Opoola. Anche stavolta, Suma si fa trovare pronto. Il Matera si fa vedere per la prima volta al 30’, con una bordata di Manu, che dal limite battezza la traversa a Vismara battuto. Nel quarto d’ora finale della frazione, la pressione del Brindisi cala di intensità. Il Matera mantiene il pari fino all’intervallo.

Secondo tempo

Il Matera approccia la ripresa con maggiore convinzione rispetto al primo tempo. Al 4’, doppia occasione per i lucani. La prima su un calcio di punizione di Vicente, respinto centralmente da Vismara. Sugli sviluppi del corner successivo, la sfera, deviata di testa, sorvola di pochi centimetri la traversa.

Il Brindisi soffre ma al 26’ passa in vantaggio. E’ Opoola, servito centralmente dal neo entrato Dammacco, a battere Suma, al culmine di una ripartenza fulminea. Il Matera non reagisce. Il Brindisi continua a macinare gioco. Al 44' Diouf segna, ma l'arbitro annulla per fuori gioco. L'arbitro assegnaben 8 minuti di recupero, a causa anche di una interruzzione per l'intervento dei sanitari della Croce Rossa in Curva Sud, dove un tifoso ha accusato un malore da cui poi si è ripreso. Al 50', un tiro cross del Matera fa correre un brivido al 3500 del Fanuzzi, che alla fine possono esultare per i tre punti.

Tabellino

Brindisi Fc – Matera 1-0

Brindisi Fc: Vismara, Valenti, Gorzelewski, Sirri, Di Modugno, Cancelli, Malaccari, Opoola, Felleca (Dammacco dal 23’ st, sostituito dal Baldan al 50' st), D’Anna (Diouf dal 41' st), Santoro (Ceessay dal 31’ st). A disp: Di Fusco, Esposito, Triarico, De Rosa, Palumbo. All. Danucci

Matera: Suma, Dubaz, Ferrare, Vicente (Lorusso dal 36' st), Bottalico, Donida, Montanino (Cum dal 26’ st), Russo (Zielski dal 3’ pt, sostituito da Orefice al 36' st), Iaccarino, Piccioni, Manu (Caracciolo dal 26’ st). A disp. Pozzer, Selliti, Ancora, Demoleon. All. Ciullo

Arbitro: Fabio Cevenini di Siena, coadiuvato da Bortoluccio di Vibo Valentia e Marucci di Rossano

Marcatori: Opoola (Br) al 26’ st

Note: Circa 3500 spettatori allo stadio Fanuzzi, fra cui circa 100 tifosi ospiti