Il Potenza cala il poker: ennesima debacle casalinga del Brindisi

Serie C Girone C

Il Brindisi Fc apre il girone di ritorno con un’altra batosta casalinga. I biancazzurri sono stati superati per 4-0 dal Potenza sul terreno di gioco (in pessime condizioni) dello stadio Fanuzzi. Gli ospiti hanno indirizzato la gara al 15’, con la rete del vantaggio di Rossetti. Lo stesso ha raddoppiato al 29’ e triplicato al 69’. All’88’ DI Grazia, su calcio di rigore, ha calato il penalty. In classifica cambia poco, se si considera che tutte le squadre invischiate nella bagarre salvezza hanno perso, ad eccezione del pari strappato a sorpresa dal Fanalino di coda Monterosi, in casa della Juve Stabia.

I biancazzurri restano quindi penultimi, a quota 14 punti, con tre lunghezze di vantaggio sul Monterosi e un distacco di sei punti dal sestultimo posto, occupato dalla Turris. Sabato prossimo impegno non semplice per il Brindisi, in casa del Catania.

Una nota a margine va fatta sul terreno di gioco, che come detto versava in pessime condizioni. La pioggia che si è abbattuta nel week end non ha aiutato, ma era lecito attendersi una tenuta migliore da parte di un manto erboso rifatto di sana pianta pochi mesi fa, grazie a un importante sforzo economico da parte dell'amministrazione comunale. La questione viene sollevata dal consigliere comunale d’opposizione Alessandro Antonino.

“Rettangolo di gioco inguardabile - scrive Antonino sul suo profilo Facebook - dopo appena 7 partite. In qualità di componente della 6° Commissione Consiliare Lavori Pubblici, chiederò con la massima urgenza un sopralluogo all'interno dell'impianto”.