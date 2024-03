Anche il Messina viola il Fanuzzi: Brindisi sempre più ultimo e allo sbando

BRINDISI - Il Brindisi va sempre più a picco. Anche il Messina si impone al Fanuzzi, infliggendo ai biancazzurri la ventesima sconfitta stagionale. Nel match valevole per la 29esima giornata del campionato di Serie C, si allunga a 12 la serie nera di partite senza vittoria (nove sconfitte e tre pareggi). Basti pensare che capitan Petrucci & co. non vincono da dicembre.

Gli isolani hanno dominato nel primo tempo, chiudendolo in vantaggio di un gol, grazie alla marcatura realizzata da Zullo. In avvio di ripresa la squadra allenata Giacomo Modica ha raddoppiato con Ragusa. I padroni di casa reagiscono immediatamenrte accorciando le distanze con un colpo di testa di Opoola, ma da quel momento in poi la luce si spegne. I siciliani gestiscono il vantaggio senza particolari difficoltà e al 29' triplicano, ancora con Zullo.

Dopo 29 giornate, i biancazzurri non hanno ottenuto neanche una vittoria davanti ai propri sostenitori. L'ennesima sconfitta relega sempre più gli uomini di mister Danucci all'ultimo posto del girone C, a tre punti di distanza dal Monterosi. Mercoledì prossimo il Brindisi è atteso dall'importantissima trasferta in casa del Monopoli, quartultimo a sette lunghezze di distanza (con una gara in meno). Per i biancazzurri sarà l'ultima spiaggia.

Primo tempo

Mister Danucci adotta anche oggi il 3-4-3, confermando Oppola dal primo minuto, in un tridente completato da Trotta e Guida. A centrocampo, Valenti (a destra) e Vona (a sinistra) sulle fasce. Al centro, Bagatti e Petrucci. In difesa, Gorzelewski, Bellucci e Merletti. In porta, Saio.

Il Messina si rende subito pericoloso dopo neanche due minuti, con una doppia occasione. Sulla seconda è bravo Saio a disinnescare la mina. Al 4’ il Brindisi risponde con un colpo di testa da distanza ravvicinata di Opoola. La partita è vivace. Al 10’ Emmausso calcia dal limita, mancando di poco il bersaglio. Sono soprattutto gli ospiti ad amministrare il gioco. Il Brindisi è guardingo e al 28’ crea un pericolo con Trotta, che dal fondo fa partire un cross tagliato per la testa di Guida, che sfiora la sfera.

Al 33’ gli isolani passano in vantaggio con Zullo, che prende palla sulla trequarti e in diagonale raggiunge il limite dell’area di rigore biancazzurra, eludendo l’intervento dei difensori e scoccando un tiro a incrociare di precisione millimetrica, che si insacca alle spalle di Saio.

Secondo tempo

Dopo l’intervallo, Danucci getta nella mischia Vantaggiato, al posto di Trotta. Il Brindisi cerca ci alzare, ma si scopre. Al 5’ il Messina ribalta il gioco dall’area di rigore biancazzurra con un contropiede fulmineo finalizzato da Ragusa, servito da Emmausso, con la rete dello 0-2, a porta vuota.

Nonostante la mazzata il Brindisi reagisce e al 15’ accorcia le distanze con Opoola, che di testa anticipa il portiere Fumagalli, realizzando la rete dell’1-2. Dopo un paio di minuti, esce di un soffio un colpo di testa di Gorzelewski, sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla trequarti. Il Brindisi non riesce a dare continuità alla sua manovra. Il Messina amministra in scioltezza il vantaggio e al 29' cala il poker con Zullo, al clumine di un altro contropiede orchestrato in modo perfetto dagli ospiti.

Il Brindisi e i circa 800 spettatori del Fanuzzi accusano il colpo. La partita non regala altri sussulti.

Tabellino

Brindisi Fc – Acr Messina 1-3

Brindisi Fc (3-4-3): Saio; Gorzelewski; Belluci (Monti dal 20’ st); Merletti; Valenti (Galazzini dal 40' st); Petrucci, Bagatti; Vona (Falbo dal 28' st); Guida; Opoola (Pagliuca dal 40' st); Trotta (Vantaggiato dal 1’ st). A disp.: Antonino; Auro; Monti; Fiorentino; Speranza; Labriola; Spingola; Galazzini; Zerbo. All. Danucci

Acr Messina (4-2-3-1): Fumagalli; Salvo (Ortisi dal 14’ st); Manetta; Dumbravanu; Polito (Lia dal 14’ st); Frisenna; Franco; Rosafio (Giunta dal 4' st); Emmausso (Plescia dal 40' st); Zunno; Ragusa (Scafetta dal 25' st). A disp.: Piana; Zona; Luciani; Signorile; Cavallo; Fumagalli; Civilleri. All. Modica

Arbitro: Matteo Centi di Terni, coadiuvato dagli assistenti di linea Pressato di Latina e Franco di Padova. Quarto uomo: Petraglione di Termoli

Marcatori: Zullo (Me) al 33’ pt e al 29' st; Ragusa (Br) al 5’ st; Opoola (Br) all’ 8’st;

Note – Circa 800 spettatori, fra cui un centinaio di messinesi. Corner: Br (3) – Me (4). Ammonizioni: Br (2) – Me (2)