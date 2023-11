Brindisi ancora a secco di gol: a Taranto arriva la quarta sconfitta consecutiva

Serie C Girone C

BRINDISI - Il Brindisi non tira quasi mai in porta. Dopo aver subito il gol, nessuna reazione. A Taranto arriva la quarta sconfitta consecutiva nell'anticipo della 13esima giornata del campionato di Serie C. Decisiva la rete realizzata da Cianci al 13' del secondo tempo. La sconfitta è stata di misura solo grazie a un paio di interventi di Albertazzi, che ha evitato un passivo peggiore.

Sono stati gli uomini di mister Eziolino Capuano, reduci da due sconfitte consecutive, a condurre il gioco per l'intero arco del match. I biancazzurri hanno avuto un atteggiamento attendista. In un primo tempo piuttosto noioso, i padroni di casa, nonostante la supremazia territoriale, hanno creato ben pochi pericoli dalle parti di Albertazzi. Nel secondo tempo, dopo la rete di Cianci, il Taranto ha gestito in scioltezza il vantaggio, concedendo campo agli avversari solo nei minuti di recupero.

Per la terza gara di fila i biancazzurri non vanno a segno. La sterilità offensiva è ormai disarmante, al pari della tenuta mentale di una squadra che una volta in svantaggio, non dà mai alcun cenno di reazione. Si prolunga dunque il digiuno di punti, che va avanti dalla vittoria conquistata il 25 ottobre a Messina. Anche dopo questa giornata il Brindisi resterà penultimo, a quota 10 punti. E lunedì 27 novembre è in programma il derby in casa della Virtus Francavilla. Da capire la posizione di Danucci, già messo in discussione dopo la sconfitta rimediata domenica scorsa contro l'Avellino, alla luce di questo ennesimo ko. Anche oggi nessuna dichiarazione da parte della società.

Primo tempo

Mister Danucci cambia di nuovo in porta. Albertazzi torna fra i pali, preferito a Saio. Confermato il modulo 4-2-3-1 con linea difensiva composta dai centrali Bizzotto e Cappelletti e dagli esterni Valenti, a destra, e Monti, a sinistra. A centrocampo si rivede Ceesay, affiancato da Malaccari. In attacco, Fal torna titolare nel ruolo di centravanti, supportato dagli esterni Albertini (a destra) e Golfo (a sinistra) e dal trequartista Lombardi.

Dopo neanche un minuto Taranto subito pericoloso con Ferrara, che sfiora il palo alla destra di Albertazzi con una conclusione in piena area. Il Brindisi lascia l'iniziativa ai gialloblù, che al 21' reclamano un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di un difensore del Brindisi. L'azione prosegue con una conclusione dal limite dell'area piccola, respinta sul fondo da Albertazzi. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierima, un'altra azione insidiosa nell'area del Brindisi.

I biancazzurri si limitano a difendere. La squadra di Capuano ha il monopolio di uno sterile possesso palla. Al 31' ci prova Calvano con un tiro da quasi 30 metri che finisce alto di oltre mezzo metro. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Dopo l'intervallo, il Taranto riparte con decisione. al 1' Kanoute fa partire un fendente che si spegne sul fondo. Anche nelle prime battute della ripresa si ripete lo stesso canovaccio del primo tempo, con un Brindisi guardingo che lascia l'iniziativa agli ionici. E la rete rossoblu arriva al 13', quando Cianci, sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto quasi dal fondo, con un tocco di prima intenzione al limite dell'area piccola batte un incoplevole Albertazzi. Il Taranto continua ad attaccare. Al 16' Kanoute costringe Albertazzi a una difficile parata. Il portiere biancazzurro salva la porta anche al 29', quando in uscita disinnesca un'incursione di Zonta.

Il Brindisi sale di tono solo nel finale, quando il Taranto indietreggia. l 45' Galano tenta di sorprendere Vanniucchi sul suo palo su un calcio piazzato dalla trequarti, ma il portiere rossoblu la para.

Tabellino

Taranto Fc – Brindisi Fc 1-0

Taranto Fc (3-4-3): Vannucchi; Luciani, Antonini, Riggio; Mastromonaco, Calvano, Zonta (Fiorani dal 31' st), Ferrara; Kanoute (Romano dal 25' st); Cianci; Orlando (Fabbro dal 25' st). A disp.: Loliva; De Santis; Damele; Kondaj; Hysaj; Papaserio; Capone. All. Capuano

Brindisi Fc (4-2-3-1): Albertazzi; Valenti; Cappelletti; Bizzotto; Monti; Malaccari; Ceesay (De Angelis; dal 33' st); Albertini (Galano dal 23' st); Golfo (Moretti dal 23' st); Lombardi (Costa dal 33' st); Fall (Ganz dal 23' st). A disp.: Auro; Saio; Vona; Gorzelewski; Cancelli; Bellucci; De Feo. All. Danucci

Arbitro: Sfira di Pordenone, coadiuvato dagli assistenti di linea Munerat di Rovigo e Tagliaferri di Faenza; quarto uomo, Totaro di Lecce

Marcatori: Cianci (Ta) al 13' st

Note - Circa 4mila spettatori. Calci d’angolo: Ta (9); Br (2). Ammonizioni: Ta (2); (Br (3)