Il derby rilancia la Virtus Francavilla: il Brindisi continua a sprofondare

Serie C Girone C

BRINDISI - Il derby rilancia la Virtus Francavilla e fa sprofondare il Brindisi in una crisi sempre più nera. Nel posticipo della 15esima giornata del campionato di Serie C, il Francavilla Fontana torna alla vittoria (2-0) dopo sette partite, mentre gli avversari rimediano la sesta sconfitta consecutiva, nonché la quinta di fila senza segnare. Mister Occhiuzzi bagna con un successo il suo esordio sulla panchina dopo l'esonero di Alberto Villa, davanti ai circa 1800 tifosi presenti alla Nuovarredo Arena, fra cui 250 brindisini. Ciro Danucci non riesce a imprimere una sterzata alla stagione del Brindisi, che in tutto il mese di novembre non ha raccolto neanche un punto ed è sempre più penultimo, mentre la Virtus arriva a ridosso della zona salvezza..

I padroni di casa sono passati in vantaggio dopo appena 7 minuti grazie a un'incornata di Artistico. Nei primi 20 minuti di gioco la squadra francavillese esprime un dominio assoluto, al cospetto di un Brindisi in bambola. Dopo dopo un'occasione di Bunino al 25', gli ospiti prendono un po' di coraggio. Nel secondo tempo, dopo aver sfiorato il raddoppio in avvio con una gran conclusione di Artistico, è il Brindisi a fare la partita, senza mai tirare in porta. Al 96', Giovinco raddoppio a porta vuota, dopo che Albertazzi si era spito in attacco su un calcio d'angolo.

A fine gara grande festa per la Virtus davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti vengono contestati dai 250 brindisini. E ora è da valutare la posizione di mister Danucci. Domenica prossima il Brindisi ospiterà il Crotone, mentra la Virtus giocherà a Catania.

Primo tempo

Mister Danucci rivoluziona ancora una volta la squadra ma non il modulo, che resta il 4-2-3-1. Nicolao, reduce da un lungo infortunio, torna titolare sulla fascia sinistra, in una linea difensiva completata dai centrali Bellucci e Cappelletti e dall’esterno destra Valenti. A centrocampo si rivede Cancelli, al fianco di capitan Malaccari. In attacco, Galano titolare sulla trequarti. Altra novità la presenza di Mazia, sulla sinistra. Punto fermo, invece, Albertini sulla destra. In attacco torna Bunino, anch’egli reduce da un infortunio.

Sul fronte della Virtus, mister Occhiuzzi conferma il 3-5-2 già adottato da Villa e rilancia dal primo minuto Fornito, dopo un lungo infortunio. Out Irsillo, Di Marco e Gavazzi. In attacca, il solito Artistico.

La Virtus parte forte. Al 4’ Carella arriva sul fondo e fa partire un cross preciso per Macca, che da posizione ravvicinata, di prima intenzione, impegna Albertazzi con una difficile parata. Al 5’ Polidori prova a sorprendere Albertazzi con una conclusione da circa 40 metri, ma la palla finisce sul fondo. Il Francavilla domina e al 7’ passa in vantaggio con Artistico, che di testa, su traversone di De Marino, è implacabile. Nulla da fare per Albertazzi.

Il Brindisi si fa vivo per la prima volta al 25’, quando Albertini, quasi dalla linea di fondo, fa partire un per la testa di Bunino, che colpisce a botta sicura, ma Monteguto evita il gol con un salvataggio provvidenziale. Rinfrancati dall’occasione, il Brindisi si desta dal torpore iniziale. Le iniziative si sviluppano principalmente sulla destra. Al 30’ Valenti, in proiezione offensiva, pesca Galano con un rasoterra. La conclusione del trequartista è fuori misura.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con una prodezza balistica di Artistico, che calcia al volo a incrociare da posizione defilata. Albertazzi, con un grande intervento, salva la porta. Al 10' Danucci getta nella mischia Petrucci e Lombardi e arretra Albertini nel ruolo di esterno basso. Gli ospiti cercano di alzare i ritmi. Al 16' Niccolao, quasi dalla linea di fondo, mette in mezzo un pallone velenosissimo, sul quale Fonte interviene in uscita bassa. La Virtus arretra. Il Brindisi spinge. Al 20' Bellucci la prende di testa, sfiorando il pari. I padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi al 33', con un velenoso cross che attraversa l'area di rigore, ma nessuno lo intercetta. Nel finale si assiste al forcing del Brindisi, ma la Virtus non corre pericoli. E al 96' Giovinco raddoppio a porta vuota, dopo che Albertazzi si era spinto nell'area avversaria, su un calcio d'angolo.

Tabellino

Virtus Francavilla – Brindisi Fc 2-0

Virtus Francavilla (3-5-2): Fonte; Accardi; Monteagudo; De Marino, Carella (Enyan dal 31' st); Macca; Fornito (Giovinco dal 23' st); Risolo; Biondi; Polidori; Artistico (Zuppel dal 40' st). A disp.: Carretta; Kucatelli; Lo Duca; Vantaggiato; Serio; Vapore; Martina; Fekete; Latagliata. All. Occhiuzzi

Brindisi (4-2-3-1): Albertazzi; Valenti (Lombardi dal 10' st); Cappelletti; Bellucci; Nicolao; Malaccari (De Angelis dal 39' st); Cancelli (Petrucci dal 10' st); Albertini (De Feo dal 29' st); Galano; Mazia; Bunino (Moretti dal 39' st). A disp.: Auro; Saio; Vona; Monti; Gorzelewski; Ceesay; Fall; Golfo; Costa. All. Danucci

Arbitro: Scatena di Avezzano, coadiuvato dagli assistenti Regattieri di Finale Emilia e Spina di Palermo; quarto uomo, Vogliacco di Bari

Marcatori: Artistico (Fr) al 7’ pt; Giovinco (Fr) al 46' st

Note – Circa 1800 spettatori, fra cui 250 brindisini. Calci d’angolo: Fr (4) – Br (5). Ammoniti: Fr (2) – Br (3)