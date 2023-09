Brindisi superlativo in casa della capolista: i biancazzurri stendono il Latina (1-3)

BRINDISI - Ecco il colpaccio tanto auspicato dai tifosi. Un ottimo Brindisi si impone in casa del Latina (1-3) conquistando la prima vittoria esterna (la seconda in assoluto) nel campionato di Serie C, giunto oggi (sabato 30 settembre) alla sesta giornata. Gli uomini di mister Danucci hanno giocato con personalità e autorevolezza su un campo difficilisimo, supportati da circa 200 brindisini che si sono sobbarcati una delle trasferte più lunghe. Capitan Malaccari & co. hanno avuto il grande merito di non disunirsi dopo la rete del vantaggio realizzata dai padroni di casa con Paganini, al 7'.

Gli ospiti hanno mostrato quello spirito di reazione che era già emerso in altre occasioni. Stavolta vengono trovati anche importanti sbocchi offensivi grazie a un sosprendente Costa. Il centrocampista classe 2004, al suo esordio assoluto da professionista, è stato protagonista di una prestazione super, sfornando ben tre assist per gli altrettanti gol realizzati da Bunino (25'), Bizzotto (29') e Albertini (38') nel corso della primo tempo. Nel secondo tempo gli ospiti hanno gestito il doppio vantaggio concedendo pochissimo agli avversari.

La squadra sembra aver trovato equilibrio e buoni automatismi con un inedito 4-4-2 adottato da mister Danucci, in luogo del consueto 4-2-3-1. Costa, schierato come esterno sinistro, è stato ovunque. Albertini, sulla destra, è stato preziosissimo sia in fase di spinta che in fase difensiva. Malaccari e Ceesay hanno retto alla grande le redini del centrocampo. In attacco, Fall, al fianco di Bunino, ha disputato una gara di grande sacrificio. Ottime indicazioni anche dalla difesa, che dopo la defaiance in occasione del gol di Paganini non ha sbagliato più nulla.

I biancazzurri salgono quindi a quota sei punti e adesso, con il morale alle stelle, potranno proiettarsi verso la partita di Coppa Italia di Serie C in programma mercoledì prossimo (4 ottobre), alle ore 20.45, in casa della Virtus Francavilla. E poi, domenica 8 ottobre (ore 18.30), c'è l'impegno con la Juve Stabia, altra capolista del girone. I tifosi fremono all'idea di poter tornare allo stadio Fanuzzi. La speranza è che i lavori di rifacimento del terreno di gioco vengano conclusi in tempo

Le azioni salienti

Al 3’ il Brindisi costruisce la prima occasione da rete con Bunino, che con un destro rasoterra sfiora l’angolo alla destra di Cardinali. I padroni di casa sbloccano la gara al 7’ con Paganini, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina. I laziali hanno un’altra occasione al 13’, quando Saio, con un ottimo intervento, devia sul fondo un tiro dello stesso Paganini.

Poi il Brindisi sale in cattedra, trascinato da Costa. Il giovane centrocampista al 25’ batte dalla tre quarti un calcio piazzato, indirizzando la sfera sulla testa di Bunino. L’attaccante insacca alle spalle di Cardinali. Tre minuti dopo lo stesso Costa si invola sul fondo e fa partire un traversone su cui Bizzotto, con uno stacco imperioso, colpisce di testa, superando ancora l’incolpevole portiere laziali. Costa ci mette lo zampino anche nell’azione del 3-1 di Albertini, cheal 38' stoppa di destro e in un fazzoletto tira a incrociare.

In avvio di ripresa ci si aspetta un gran forcing da parte della squadra allenata da Di Donato, ma il Brindisi si difende con ordine. Il primo brivido arriva al 12’, quando Paganini, di testa e da distanza ravvicinata, non riesce a inquadrare il bersaglio. Un paio di minuti dopo altra incursione offensiva di Costa, che quasi dalla linea di fondo fa partire un cross rasoterra che passa davanti all’area piccola, senza che nessun biancazzurro riesca a intercettare la sfera.

Il Latina cerca di aumentare la pressione, ma il Brindisi concede solo dei calci di punizione dalla distanza, senza soffrire. Al 40' Saio, in uscita bassa, disinnesca un tiro ravvicinato di Fabrizi. Poi più nulla. Il Brindisi, con pieno merito, porta a casa i tre punti.