Brindisi sempre più nel baratro: contro il Crotone settimo ko di fila, la zona salvezza si allontana

Serie C Girone C

BRINDISI - Neanche il cambio di allenatore dà una scossa. Contro il Crotone, in un match valevole per la 16' giornata del campionata di Serie C, il Brindisi rimedia la settima scomnfitta consecutiva, nonché la sesta di fila senza andare a segno. Dopo il gol del vantaggio realizzato da Vuthaj al 18', la squadra allenata da mister Giorgio Roselli, subentrato la scorsa settimana al posto dell'esonerato Danucci, ha sbagliato un calcio di rigore con Galano, in quello che di fatto è stato l'unico tiro in porta di tutta la partita di capitan Malaccari & co. Nel secondo tempo, il Brindisi non ha costruito nulla di pericoloso, mentre gli ospiti allenati da Lamberto Zauli, dopo la rete del raddoppio firmata da Spaltro al 18', hanno gestito il gioco in scioltezza.

I biancazzurri hanno riproposto i soliti problemi dell'ultimo, disastroso, mese e mezzo. La squadra va in svantaggio nelle prime fasi di gioco, non reagisce e non riesce mai a tirare in porta. I giocatori sono bloccati psicologicamente. Si sperava che il cambio di guida tecnica potesse sortire un effetto benefico almento da un punto di vista mentale, ma ancora una volta la squadra si è mostrata arrendevole e incapace di reagire alle difficoltà.

E ora la situazione in classifica si fa davvero complicata per il Brindisi, che resta penultimo a quota 10, con un punto di vantaggio dal fanalino di coda Monterosi. Aumentano a sei lunghezze il divario dalla zona salvezza. Il quintultimo posto è occupato dal Sorrento, che domenica prossima ospiterà i biancazzurri in una partita di vitale importanza in chiave salvezza.

Primo tempo

Mister Roselli schiera i suoi con un 3-5-2. L’undici titolare non subisce stravolgimenti rispetto a quello scelto nelle ultime partite da Danucci. L’unica novità degna di nota è l’esclusione di Albertini, finora titolare inamovibile. In porta viene confermato Albertazzi. Davanti a lui il trio difensivo composto da Bellucci, Bizzotto e Cappelletti. Gli esterni di centrocampo sono i soliti Valenti (a destra) e Nicolao (a sinistra). Il centrocampo è completato da capitan Malaccari, Lombardo e Petrucci. In attacco, la coppia Galano – Bunino.

Il Brindisi ha un approccio deciso. Doppo un avvio guardingo, il Crotone cerca di guadagnare terreno. I biancazzurri arretrano e al 18' subiscono la rete dello svantaggio. Ad andare a segno è Vuthaj, che in spaccata, su un cross dalla destra di Bruzzatini, non lascia scampo ad Albertazzi. Il Brindisi reagisce alzando il baricentro. I biancazzuri spingono. Al 37’, sugli sviluppi di un batti e ribatti nell’area crotonese, Galano la stoppa di petto e calcia al volo. Sulla corte respinta del portiere Dini, un difensore ospite colpisce con un pugno un giocatore del Brindisi. L’arbitro assegna un penalty al Brindisi. Dal dischetto si presenta lo stesso Galano, che mira all’angolo basso. Dini disinnesca con una grande parata. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Il Crotone è più brillante dopo l'intervallo. Al 3' D'Ursi, dal limite, fa partire un fendente che si spegne sul fondo. E' il Crotone a fare la partita. Il Brindisi fatica. Fra il 16' e il 17', il Crotone batte tre corner di fila. Sui primi due va vicinissimo al raddoppio. Sul terzo è il neo entrato Spaltro, con un colpo di testa in tuffo al limite dell'area piccola, trafigge Albertazzi. Dopo il raddoppio, dalla Curva parte una pioggia di fumogeni verso il campo, accompagnata da cori di contestazione. Il gioco si interrompe per alcuni minuti. Poi la partita non regala altre emozioni degne di nota. Nessun tiro da parte del Brindisi.

Tabellino

Brindisi Fc – Crotone 0-2

Brindisi Fc (3-5-2): Albertazzi; Bellucci; Bizzotto; Cappelletti (Monti dal 32' st); Galano; Valenti; Malaccari, Petrucci (Ceesay dal 6' st); De Angelis (Lombardi dal 5' st); Nicolao (Albertini dal 7' st); Galano; Bunino (Moretti dal 32' st). A disp.: Auro; Saio; Vona; Gorzelewski; Cancelli; Mazia; Fall; Costa; Ganz. All. Roselli

Crotone (3-5-2): Dini (D’Alterio dal 23' st); Papini (Spaltro dal 1' st), Loiacono; Crialese; Bruzzaniti (Giannotti dal 36' st); Petriccione; Vinicius; D’Ursi (Jurcec dal 36' st); Giron; Vuthaj (Cantisani dal 43' st); Gomez. A disp: Lucano, Felippe; Schirò; Pannitteri. All. Zauli

Arbitro: Edoardo Giaquinto di Parma, coadiuvato dagli assistenti Bianchini di Perugia e Jorgji di Albano Laziale e dal quarto uomo Decimo di Rossano

Marcatori: Vuthaj (Cr) al 18' pt; Spaltro (Cr) al 17' st

Note - Circa 1500 spettatori, di cui circa 50 tifosi ospiti. Calci d'angolo: Br (1) - Cr (5). Ammoniti: Br (1) - Cr (3). Rigore sbagliato da Galano (Br) al 38’ pt