Un Brindisi combattivo torna a muovere la classifica: pari in rimonta contro il Cerignola

Serie C Girone C

BRINDISI - Dopo tre sconfitte consecutive, il Brindisi torna a muovere la classifica con il punto (1-1) ottenuto al Fanuzzi, contro il Cerignola. Il forte vento di trmontana e um freddo gelido hanno indotto molti tifosi a restarsene a casa. Circa 500 le presenze nel comunale di via Benedetto Brin. La squadra di mister Roselli, quasi totalmente rinnovata rispetto al girone d'andata, ha disputato un ottimo primo tempo, sprecando numerose occasioni da rete. Nel secondo tempo gli ospiti hanno sbloccato il punteggio con Leonetti, a segno al 9'. Immediata e prorompente la reazione del Brindisi, che pareggia comn Bagatti al 25'. Nel finalesale in cattedra Saio, con due autentici miracoli su altrettante conclusioni degli avversari.

I biancazzurri hanno mostrato importani progressi. A colpire positivamente è stato soprattutto lo spirito combattivo mostrato dagli uomini di Roselli, che con un pizzico di cinismo in più sotto porta, avrebbero potuto anche strappare i tre punti. Ora il Brindisi stacca di un punto il Monterosi, tornando al penultimo posto. E domenica prossima è in programma lo scontro diretto in casa dei laziali.

Primo tempo

Cinque undicesimi della formazione titolare sono new entry del mercato invernale. Mister Roselli conferma il modulo 3-5-2. In porta Saio. Davanti a lui i difensori Gorzelewski, Bellucci e Calderoni. A centrocampo, Valenti e Falbo sulle fasce. Pinto, Bagatti e Vona sulla mediana. In attacco, la coppia Trotta - Bunino.

Il Brindisi parte con decisione. All'8' Vona si invola sulla fascia, salta un avversario e serve sulla sinistra Trotta, il cui diagonale finisce di poco sul fondo. Al 10' Bagatti svetta di testa su un calcio di punizione dalla trequarti, costringendo il portiere Krapikas a una difficile deviazione in corner. Sugli sviluppi del conseguente tiro dalla bandierina, è Bunino, ancora di testa, a impegnare Krapikas.

Al 25' il Cerignola va a segno con un colpo di testa di Leonetti, ma l'arbitro annulla per fuori gioco. I padroni di casa sono determinati e combattivi. Al 29' Trotta, sempre di testa, manca di un soffio il bersaglio.

Al 40' si spengono le torri faro principali. Il direttore di gara interromoe la partita fino a quando i riflettori non si rieccendono, circa 4 minuti dopo. Superato questo imprevisto, il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Anche dopo l'intervallo il Brindisi rientra in campo con lo spirito giusto, ma al 9' sono gli ospiti a sbloccare il risultato grazie a una ingenuità di Vona, che a centrocampo si fa soffiare la sfera, dando involontariamente il la a una rapida ripartenza del Cerignola, finalizzata da Lionetti, freddo davanti a Saio. Il Brindisi reagisce. All'11' Gorzelewski, su calcio d'angolo, anticipa gli avversari di testa, ma la palla finisce alta. Al 20' i biancazzurri reclamano per un presunto penalty non concesso dal direttore di gara. Il Brindisi continua ad attaccare. Al 25' un difensore del Carignola respinge con la schiena una conclusione indirizzata in porta. I frutti del forcing vengono finalmente raccolti al 25', quando Bagatti, con un diagolane rasoterra, trafigge Krapikas.

Dopo una fase di grande sofferenza, gli ospiti si fanno rivedere nell'area brindisina al 35', con un colpo di testa di Capomaggio che sfiora il palo alla destra di Saio. Al 43' Saio compie una grande intervento siu un rasoterra da distanza ravvicinata di Malcore. Poco dopo Saio effettua un alro miracolo su D'Andrea.

Tabellino

Brindisi Fc – Audace Cerignola 1-1

Brindisi Fc: Saio; Calderoni (Ceesay dal 37' st); Gorzelewski; Bellucci; Valenti (Merletti dal 37' st); Pinto; Bagatti; Vona (Lombardi dal 37' st); Falbo (Bonnin dal 25' st); Trotta; Bunino. A disp.: Antonino; Auro; Monti; Fiorentino; Vantaggiato; Mazia; De Feo. All. Roselli

Cerignola: Krapikas; Russo; Gonnelli (Allegrini dal 31' sg); Capomaggio; Coccia (Rizzo dal 15' st); Tascone (Sainz -Maza Lopez dal 31' st); Ruggiero; D’Ausilio (Bianco dal 15 st); D’Andrea; Leonetti; Malcore. A disp.: Fares; Trezza; Bezzon; Tentardini; Carnevale; Neglia. All. Tisci

Arbitro: Antonino Costanza della sezione di Agrigento, coadiuvato dagli assistenti di linea Renzullo di Torre del Greco e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto; quarto uomo, Giordano di Matera

Marcatori: Leonetti (Ce) al 9' st; Bagatti (Br) al 25' st

Note - Circa 500 spettatori fra cui alcune decine giunti da Cerignola. Corner: Br (5) - Ce (2); ammonizioni Br (1) - Ce (2)