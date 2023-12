Un bel Brindisi tiene testa al forte Picerno: pari prezioso, in rimonta, al Fanuzzi

Serie C Girone C

BRINDISI - Il Brindisi non riesce ancora a "espugnare" lo stadio Fanuzzi, ma raccoglie un punto (1-1) presiosissimo contro il forte Picerno, seconda forza del campionato di Serie C (girone C). Dopo un primo tempo con una netta quanto sterile supremazia degli ospiti, nel secondo tempo i biancazzurri, sostenuti dal gran tifo di circa 2000 spettatori, danno battaglia. La squadra allenata da mister Roselli reagisce immediatamente alla rete del vantaggio ospite siglata al 18' da Santarcangelo, riagguantando il pari con un calcio di rigore trasformato da Bunino. Poi sono i padroni di casa a fare la partita, costruendo anche un'ottima occasione con Petrucci, nel finale.

In attesa della prima vittoria casalunga (al Fanuzzi finora un ruollino di quattro sconfitte e due pareggi in sei partite) i biancazzurri trovano continuità di rendimento, dopo la vittoria coinquistata domenica scorsa in casa del Sorrento. Capitano Malaccari & co. sono in grande ripresa dopo quella serie horror di sette sconfitte consecutive. Ora si vedono spirito di squadra e organizzazione tattica. A rincuorare soprattuto sono i miglioramenti in fase offensiva.

In classifica la situzione resta sostanzialmente invariata. Dopo 18 giornate il Brindisi è ancora penultimo, con quattro punti di vantaggio sul fanalino di coda Monterosi. Il sestultimo posto (ossia zona salvezza), occpuato dal Monopoli, dista sei lunghezze. E in ottica salvezza sarà di grande importanza il match contro la Turri in programma venerdì prossimo (22 dicembre) a Torre del Greco (calcio di inizio alle 18.30).

Primo tempo

Per la prima volta in campionato, l’undici titolare del Brindisi è lo stesso della partita precedente. Roselli conferma infatti la squadra che si è imposta a Sorrento, schierandola con il 5-3-2. In porta quindi Albertazzi, con linea difensiva a tre composta da Bizzotto, Gorzelewski e Bellucci. A centrocampo, gli esterni Valenti (a destra) e Nicolao (a sinistra), con le mezzali Albertini e Lombardi e capitan Malaccari nel ruolo di regista. In attacco, il duo Ganz – Bunino.

Il Picerno parte forte. Al 7' Pagliai scocca una conclusione dal limite indirizzata all'incrocio dei pali. Albertazzi si supera con una parata prodigiosa. Gli ospiti orchestrano il gioco. I biancazzurri subiscono il possesso palla degli avversari e provano a ripartire. E' quello che avviene al 22', quando Ganz, servito con un passaggio filtrante di Nicolao, calcia di prima intenzione in piena area di rigore, colpendo la traversa. Dopo questa occasione, la partita diventa equilibrata, con una sterile supremazia territoriale dei lucani. Fino al termine del primo tempo non si registrano altre emozioni.

Secondo tempo

Dopo l'intervallo, il Brindisi rientra in campo con buon piglio. Al 4' Nicolao sfiora la rete con una conclusione di poco alta. I lucani cercano di fare la partita, ma con meno brillantezza rispetto al primo tempo. La pressione lucana porta i suoi frutti al 18', quando Santarcangelo svetta sui difensori avversari e di testa indirizza la palla alla sinistra di un incolpevole Albertazzi. La reazione del Brindisi è immediata. Al 21' Albertini si invola nell'area del Picerno. Un avversario lo trattiene per la maglia, facendolo cadere. L'arbitro decreta il penalty per i biancazzurri. Dal dischetto si presenta Bunino, che spiazza Marelli.

Dopo il pari, il Brindisi prende coraggio, ribaltando l'inerzia. Il Picerno va in difficoltà, pur non concedendo alcuna occasione. Negli ultimi minuti sono gli ospiti a tentare il forcing. AL 45' però è Petrucci ad avere una grande occasione. L'attaccante biancazzurro, in mezzo a due avversari, da distanza ravvicinata fa partire un rasoterra che finisce sul fondo. Poi non accade altro.

Tabellino

Brindisi Fc – Picerno 1-1

Brindisi Fc (3-5-2): Albertazzi: Gorzelewski(Cappelletti dal 34' st); Bizzotto; Bellucci; Valenti (Petrucci dal 22' st); Albertini; Lombardi (Mazia dal 42' st); Malaccari; Nicolao (Monti dal 42' st); Ganz; Bunino (Moretti dal 24' st). A disp.: Auro; Saio; Vona; Ceesay; Cancelli; Fall; De Angelis; Costa, Galano. All.: Roselli

Az Picerno (4-2-3-1): Merelli; Pagliai; Esposito; Gilli (Graziani dal 20' st); Santarcangelo; Ciko; Biasiol; Guerra (Savarese dal 1’ st); De Ciancio; Vitali (Ceccarelli dal 17' st); Murano. A disp.: Esposito; Summa; Pitarresi; Maiorino. All. Longo

Arbitro: Mattia Caldera della sezione di Como; assistenti di gara, Simone Piazzini della sezione di Prato e Francesco Collu della sezione di Oristano; quarto ufficiale, Thomas Bonci della sezione di Pesaro

Marcatori: Santarcangelo (Pic) al 18' st; Albertini (Br) al 21', su calcio di rigore

Note - Circa 2000 spettatori, di cui circa 20 tifosi ospiti. Ammoniti: Br (2); Pic (3). Calci d’angolo: Br (4); Pic (2)