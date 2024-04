La Turris passa al Fanuzzi e si salva: il Brindisi saluta la C

BRINDISI - Cala il sipario sul campionato di Serie C. Il Brindisi, già retrocesso da settimane, chiude una stagione da incubo, con una sconfitta casalinga (2-1) contro la Turris. La formazione di Torre del Greco è andata a segno con l'ex Nicolao, autore di una doppietta: il primo gol lo ha messo a segno al 14', sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina; la seconda rete è arrivata al 26', al culmine di un contropiede.Al 2' della ripresa, i padroni di casa hanno accorciato le distanze con Petrucci. Intorno alla mezz'ora si vivono momenti di apprensione per Bonnin, che perde momentaneamente i sensi dopo uno scontro di gioco. Solo un grande spavento per il giocatore biancazzurro, prontamente soccorso dai sanitari.

In virtù di questa vittoria, la Turris ottiene la salvezza.

Tabellin

Brindisi Fc - Turris: 1-2

Brindisi Fc (3-5-2): Antonino, Calderoni; Bonnin (Gorzelewski dal 36' st); Monti (Labriola dal 1’ st); Galazzini (Valenti dal 1’ st); Pinto; Petrucci; Martorelli; Falbo; Pagliuca (Bunino dal 1’ st); Vantaggiato. A disp.: Auro; Saio; Fiorentino; Speranza; Bunino; Bellucci; Guida; Spingola; Merletti; Trotta; Bagatti; Zerbo. All. Losacco

Turris (4-3-3): Marcone, Maestrelli, Esempio, Panelli, Nicolao (Ricci dal 6’ st), Scaccabarozzi (Siega dal 15’ st), Casarini, Franco, Giannone (Pugliese dal 30' st), Maniero (Jallowdal 15’ st), De Felice (Nocerino dal 30' st). A disp.: Iuliano; Pagno, Cocetta; Pavone; Cum; D’Alessio. All. Menichini

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa; coadiuvato dagli assistenti di linea Piazzini di Prato e Spataro di Rossano; quarto uomo, Giordano di Matera

Marcatori: Niccolao (Tu) al 14’ pt e al 26’ pt; Petrucci (Br) al 47' pt

Note – Corner: Br (1) – Tu (2). Ammonizioni: Br () – Tu ()