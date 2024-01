Il Brindisi continua a non segnare a imbarcare gol: ennesima sconfitta a Catania

Serie C Girone C

BRINDISI – Il Brindisi continua a imbarcare gol e a rimediare sconfitte. A Catania, in un match valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di Serie C, arriva il terzo ko consecutivo (4-0) per gli uomini di mister Roselli, che nelle ultime tre gare hanno subito ben 11 reti, segnandone solo una. I nuovi arrivati non hanno dato ancora la scossa a una squadra che fra arrivi e partenze sta cambiando pelle rispetto a quella del girone d’andata. Ma la quadratura del cerchio è ancora di la da venire.

Oggi hanno esordito dal primo minuto Calderoni, schierato sulla linea difensiva a tre, Falco nel ruolo di esterno in un centrocampo a 5 e Trotta, nel duo offensivo completato da Bunino. Cappelletti ha giocato nell’insolito ruolo di centrocampista. Ed è stato proprio Cappelletti a farsi soffiare il pallone al 22’, dando involontariamente il la all’azione finalizzata da Di Carmine, autore del gol dell’1-0-

Il Brindisi ha avuto una buona reazione. Al 33’ arriva l’occasione più ghiotta per gli ospiti, quando Buniniìo, su una respinta del portiere catanese, di testa non riesce a inquadrare la porta. Il Brindisi si rifà vedere al 57’, con un tiro dalla distanza di Calderoni, deviato sul fondo da Bethers.

Poi capitan Malaccari & co. spariscono dal campo e il Catania dilaga con le reti di Zanotti (61’), autore di un cross fuori misura che sorprende Saio, Costantino (77’) e Chiarella (84’).

Ora i biancazzurri, fermi da tre giornate a quota 14 punti, condividono l’ultimo posto con il Monterosi, che oggi si è imposto contro il Monopoli. La zona salvezza è distante sei punti. Sabato prossima la squadra di mister Roselli non potrà assolutamente fallire l’appuntamento contro il Cerignola, in programma alle ore 20.45 al Fanuzzi, per la terza giornata di ritorno.