Il Brindisi cade di nuovo: pesante sconfitta nella sfida salvezza a Torre del Greco

Serie C Girone C

BRINDISI – Nuova battuta d’arresto per il Brindisi. I biancazzurri vengono superati per 3-1 dalla Turris nello scontro salvezza disputato all’”Amerigo Liguori” di Torre del Greco, per l’ultima giornata del girone di andata del campionato di Serie C. Rilanciati dalla vittoria in casa del Sorrento e dal pareggio contro il Picerno, gli uomini allenati da Giorgio Roselli hanno disputato un primo tempo da dimenticare.

Completamente in balia dei biancorossi, Malaccari & co. hanno subito tre reti fra il 16’ e il 33’, rispettivamente messe a segno da De Felice, Maniero e Nocerino. Gli ospiti hanno accorciato le distanze con un tap in a porta vuota di Ganz al 10’ della ripresa. Poi gli attacchi del Brindisi non hanno sortito effetti.

Questo risultato complica la corsa salvezza dei biancazzurri, che restano penultimi a quota 14 punti. Il sestultimo posto dista ora 4 punti, in attesa delle partite in programma domani. Dopo la pausa natalizia, il campionato riprenderà nel week end dell’Epifania. Il 7 gennaio il Brindisi ospiterà il Potenza