Il Brindisi finalmente torna a gioire: vittoria scaccia crisi in casa del Sorrento

Serie C Girone C

BRINDISI – Dopo sette sconfitte consecutive, finalmente una gioia per il Brindisi. I biancazzurri si impongono per 2-0 in casa del Sorrento, in una gara disputata allo stadio “Viviani” di Potenza. Si tratta di una vittoria conquistata con grande merito da parte della squadra allenata da Giorgio Roselli, che nel primo tempo stende i campani con un micidiale 1-2 che fra il 35’ e il 37’ porta le firme di Bunino e Lombardi, andati a bersaglio al culmine di due azioni fotocopia.

La marcatura di Bunino, in particolare, ha interrotto il digiuno di reti dei biancazzurri, che durava da ben 666 minuti. L’ultimo ad andare a segno era stato infatti Nicolao, il 29 ottobre, contro il Monopoli. L’ultima vittoria risaliva invece al 26 ottobre, in casa del Messina.

Capitan Malaccari & co. sono usciti dalla crisi con una prestazione di grandissima personalità. Finalmente sono viste una determinazione e un’organizzazione tattica che mancavano da settimane. Gli uomini di Roselli hanno avuto il merito di difendere con ordine il doppio vantaggio, senza concedere praticamente nulla a una delle squadre più in forma del girone C, reduce da due vittorie di fila e in serie positiva da cinque partite.

La vittoria ha un peso importante in chiave salvezza, sebbene la situazione del Brindisi sia ancora precaria. Il Brindisi aumenta infatti a quattro le lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda Monterosi, ma resta penultimo, a quattro punti di distanza dal quintultimo posto, occupato dal Messina, in attesa dell’impegno della Virtus Francavilla, che domani ospiterà il Cerignola. Or i biancazzurri potranno preparare con serenità l’impegno casalingo contro il forte Picerno in programma domenica prossima, al Fanuzzi.

Le azioni salienti

La prima occasione arriva al 17’, quando Martignago centra la parte esterna della rete con una conclusione a botta sicura in piena area di rigore. Poi arriva il momento del Brindisi, che nel giro di 180 secondi piazza i colpi del ko. Al 35’, Ganz, dalla trequarti, pesca Bonino con un passaggio filtrante. L’attaccante, di prima intenzione, batte Del Sorbo. Due minuti dopo si ripete un analogo canovaccio, ma con diversi interpreti. E’ infatti Valenti l’autore di una verticalizzazione all’indirizzo di Lombardi, che con freddezza sigla il 2-0. Il Sorrento si fa rivedere solo al 44’, quando La Monica non riesce a ribadire in porta un cross dalla fascia.

Il secondo tempo si apre con una grande parata di Albertazzi, che gettandosi alla sua sinistra para un tiro ravvicinato di La Monica. Da quel momento in poi tanto possesso palla da parte dei campani, che però non si rendono mai pericolosi. Al 37’, anzi, è Ganz a divorarsi la rete del 3-0. Al 43’ è Moretti a sfiorare il tris.