Il sogno è realtà: il Brindisi stende la Cavese e torna in C1 dopo 33 anni

BRINDISI – Il Brindisi Fc scrive la storia. Gli uomini di mister Danucci si impongono sulla Cavese per 3-1 al termine di un sofferto spareggio disputato allo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, tornando in Serie C1 dopo 33 anni di assenza. D'Anna ha portato in vantaggio i biancazzurri al 31' del primo tempo. Opoola ha raddoppiato allo stesso minuto della ripresa. Poi la Cavese, dopo una lunga interruzzione della partita per lancio di fumogeni da parte dei tifosi campani, accorcia le distanze con Foggia, costringendo a un finale all'insegna di un'atroce sofferenza i circa 1500 tifosi arrivati da Brindisi, distribuiti fra gradinata e curva. Altrettanti i tifosi giunti da Cava. Alla fine, la rete del 3-1 messa a segno da Felleca, che fa partire la grande festa. E in città hanno inizio i festeggiamenti per la realizzazone del sogno.

Primo tempo

Danucci schiera la formazione tipo delle ultime 12 giornate di campionato. In porta Vismara. In difesa la coppia di centrali Sirri – Gorzelewski. Sugli esterni Di Modugno, a sinistra, e Valenti, a destra. Sulla linea mediana il duo Cancelli – Malaccari. In attacco la puna centrale Santoro, supportata dal trequartista Dammacco e dagli esterni D’Anna (a sinistra) e Opoola (a destra), quest'ultimo recuperato da un problema fisico avuto in settimana.

Al 9’ la Cavese ha una notevole occasione con Bacio Terracino, ma ci pensa Vismara a disinnescare il pericolo, deviando, in uscita bassa, un tiro violento, a botta sicura. Cavese ancora pericolosa all’11’ con Foggia, che dal limite fa partire un bolide che finisce di poco alto sopra la traversa. Dopo il buon avvio dei campani, il Brindisi alza il baricentro.

La partita si sblocca al 31', quando Santoro, sulla linea del fuorigioco ma in posizione perfettamente regolare, si invola sulla fascia e serve sul lato opposto Dammacco, che con lucidità la passa a D’Anna, bravo a insaccare a porta vuota. I biancazzurri vicini al raddoppio al 42’ con Santoro, che su cross di Dammacco colpisce di testa, ma il portiere Colombo gli nega la gioia del gol. Sugli sviluppi del tiro della bandierina, Valenti raccoglie una ribattuta, ma la sua conclusione di prima finisce fuori di parecchio. Stordita dalla rete del Brindisi, la Cavese si fa vedere nuovamente al 46’, con un rasoterra dalla distanza di Bubas, sul quale Vismara si supera. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

La Cavese approccia il secondo tempo con determinazione, costringendo il Brindisi sulla difensiva. Al 10’ Danucci fa uscire Dammacco, sostituendolo con Maltese. Questi si schiera a centrocampo al fianco di Cancelli, mentre Malaccari avanza sulla trequarti. La Cavese ha l’iniziativa ma il Brindisi si difende con ordine. Al 16’ Opoola stacca di testa su tiro dalla bandierina, ma indirizza sopra la traversa. Al 20’ Aliperta calcia di prima intenzione dal limite dell’area, ma sbaglia di parecchio la mira.

I campani spingono con intensità. Al 26’ Gagliardi fa partire una conclusione che finisce alta. I biancazzurri soffrono ma al 28’ raddoppiano al culmine di un fulmineo contropiede finalizzato da Opoola, servito da Malaccari. La Cavese non si arrende. Al 32’ Gagliardi, su calcio di punizione dal limite, sfiora il 7 alla destra di Vismara. Dopo quest’azione, inizia un prolungato lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi della Cavese. L’arbitro è costretto a sospendere la partita. Si riprende dopo circa 10 minuti, con un’occasione sprecata da Banegas. Al 51' Felleca si divora un gol, solo davanti a Colombo. Un minuto dopo la Cavese accorcia le distanze con Foggia. Poi ci pensa Felleca a realizzare la rete del definitivo 3-1.

Tabellino

Cavese 1919 – Brindisi Fc: 1-3

Cavese 1919 (4-4-2): Colombo, Basile, Altobello (Gagliardi dal 18’ st), Magri (Tumminelli dal 30’ st), Maffei, Cuomo (Bezzon dal 18’ st), Aliperta, Munoz, Bacio Terracino, Bubas (Banegas dal 13’ st), Foggia. A disp. Angeletti, Rossi, Puglisi, D’Amore, Fissore. All. Troise

Brindisi Fc (4-2-3-1): Vismara, Di Modugno, Sirri, Gorzelewski, Valenti, Cancelli, Malaccari (Ceesay dal 48’ st), Opoola (Esposito dal 55' st), Dammacco (Maltese dal 10’ st), D’Anna (Felleca dal 27’ st), Santoro (Triarico dal 13’ st). A disp. Di Fusco, De Rosa, Baldan, Stauciuc. All. Danucci

Arbitro: Jules Roland Andeng Tona Mbei della sezione di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti di linea Umberto Galasso della sezione di Torino e Francesco Macchi della sezione di Gallarate

Marcatori: D’Anna (Br) al 31’ pt; Opoola (Br) al 28’ st; Foggia (Cav) al 52' st; Felleca (al 55' st)

Note: Circa 3mila spettatori presenti allo stadio Luigi Razza di Vibo Valentia

Calci d’angolo: Cavese 9; Brindisi 5

Ammonizioni: Aliperta (Cav); Gagliardi (Cav); Opoola (Br)