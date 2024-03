Brindisi Fc: Primavera affidata al professor Milone, sabato l’impegno a Messina

BRINDISI - Sarà il professor Dario Milone a dirigere la squadra Primavera del Brindisi nelle ultime tre giornate di campionato. Preparatore atletico professionista e allenatore con patentino Uefa B, Milone, in organico da inizio stagione come preparatore atletico, prende il posto del dimissionario Rocco Stifani, che a sua volta era subentrato ad Antonio Losacco, passato alla guida tecnica della prima squadra.

I biancazzurri hanno raggiunto nella giornata di oggi Messina, dove scenderanno in campo domani (sabato 30 marzo), alle ore 11, in un match valevole per la 20esima giornata del campionato Primavera di Lega Pro, allo stadio “Gaetano Scirea” di Santa Lucia Del Mela.

Fortunatamente non si è ripetuta la figuraccia di qualche settimana fa, quando primavera, under 17 e under 15 dovettero rinunciare alla trasferta di Catania, a causa delle difficoltà economiche in cui versa la società.

