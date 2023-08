Serie C, date e orari delle prime 5 giornate: il cammino di Brindisi e Virtus Francavilla

Partenza in notturna per il campionato di Serie C. La Lega Pro ha diramato date e orari delle prima cinque giornate della terza serie. Va ricordato che il Brindisi, con ogni probabilità, in attesa del completamento dei lavori di rifacimento del terreno di gioco dello stadio Fanuzzi, giocherà presso la sede alternativa dello stadio Iacovone di Taranto le prime tre gare casalinghe.

Brindisi Fc

Prima giornata: Il Brindisi Fc esordirà domenica 3 settembre, alle ore 20.45, in casa del Potenza.

Seconda giornata: domenica 10 settembre, ore 20.45, Brindisi – Catania

Terza giornata: lunedì 18 settembre, ore 20.45, Audace Cerignola – Brindisi

Quarta giornata: giovedì 21 settembre, ore 20.45, Brindisi – Monterosi

Quinta giornata: lunedì 25 settembre, ore 20,45, Brindisi – Benevento

Virtus Francavilla

Prima giornata: domenica 3 settembre, ore 20.45, Virtus Francavilla – Picerno

Seconda giornata: lunedì 11 settembre, ore 20.45, Benevento – Virtus Francavilla

Terza giornata: domenica 17 settembre, ore 20.45, Virtus Francavilla – Crotone

Quarta giornata: giovedì 21 settembre, ore 20.45, Foggia – Virtus Francavilla

Quinta giornata: domenica 24 settembre, ore 20.45, Virtus Francavilla – Acr Messina

Consulta il programma completo: Serie C, prime 5 giornate