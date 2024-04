"Adempimenti in ritardo": il Brindisi rischia altri punti di penalizzazione

BRINDISI - Il Brindisi Fc rischia un’altra penalizzazione in classifica. Il Procuratore federale, a seguito di segnalazione della Covisoc (Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche) ha deferito l’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore del Brindisi, Mariachiara Rispoli, “per la violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 4, del Codice di giustizia sportiva – si legge nella nota divulgata dalla Figc - in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), delle Noif".

Sulla base di quanto contestato dalla Procura federale, la società avrebbe violato i “doveri di lealtà, probità e correttezza, in ordine al mancato versamento, entro il termine del 16 febbraio 2024, delle ritenute Irpef e i contributi Inps relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2023”.

“La società è stata deferita a titolo di responsabilità propria e a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore”.

Nelle scorse settimane, il tribunale federale aveva già inflitto una penalizzazione di quattro punti, per ritardo nel versamento dei contributi previdenziali, entro la scadenza di dicembre.

