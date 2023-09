Coppa Italia: sarà derby Virtus Francavilla - Brindisi Fc

Sarà derby fra Virtus Francavilla e Brindisi Fc nel primo turno a eliminazione diretta della Coppa Italia di Serie F. I sorteggi sono avventi nella giornata di oggi (giovedì 14 settembre). Il match sarà disputato nella Nuovarredo Arena di Francavilla fra martedì 3, mercoledì 4 e giovedì 5 ottobre, a seconda della programmazione delle gare di campionato.

Il primo turno eliminatorio si svolge in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, verranno disputati due tempi supplementari della durata di 15 minuti ciascuno. Perdurando la parità anche al termine dei due tempi supplementari, l'arbitro procederà a far eseguire i tiri di rigore.

Il derby in campionato è invece in programma il fine settimana fra sabato 25 e domenica 26 novembre, sempre alla Nuovarredo Arena.