Serie D: il Fasano porta a casa il derby, si ferma la striscia vincente del Brindisi

FASANO – Il Fasano porta a casa il derby e interrompe a cinque la striscia di vittorie consecutive del Brindisi. La contesa, valida per la 28esima giornata del campionato di Serie D, è stata decisa da una rete messa a segno da Corvino, al 10' del primo tempo, su calcio di rigore. A fine primo tempo, sempre Corvino colpisce un legno. La squadra ospite ha tentato di raggiungere il pari, ma il Fasano ha saputo difendere il vantaggio . In virtù di questo successo il Fasano resta al quarto posto. Per il Brindisi, invece, cambia poco in classifica. I biancazzurri, a quota 30 in coabitazione don Nola e San Giorgi, sono sempre in bilico fra zona playout e salvezza.

Primo tempo

L’avvio è a ritmi sostenuti. All’8' Lezzi anticipa Stranieri in area di rigore. Il difensore biancazzurro non riesce a frenare la corsa e colpisce l’avversario. Per l’arbitro è un fallo da calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Corvino, che spiazza Cavalli. La squadra di Danucci ha il controllo della partita. Il Brindisi soffre i ritmi sostenuti dei padroni di casa. Per vedere un’altra occasione bisogna attendere il 43’, quando ancora Corvino colpisce la traversa con un conclusione al volo dal limite. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Anche l’avvio del secondo tempo è appannaggio del Fasano. Al 6’ Battista serve Losavio con un cross dal fondo. L’attaccante biancazzurro, solo davanti a Cavalli, si divora l’occasione del raddoppio, calciando debolmente addosso all’estremo difensore. Il Brindisi si fa rivedere al 18’ con Di Giulio, che sulla tre quarti si libera di un avversario con una finta e fa partire una traiettoria velenosa, deviata sul fondo da Cavalli. Gli ospiti tentano di alzare il baricentro, approfittando di un calo fisico del Fasano. Al 43', sugli sviluppi di un calcio di punizione, Alfano la stoppa di petto nel cuore dell'area fasanese e calcia al volo, indirizzando il cuoio alto sopra la traversa. In pieno recupero il Fasao si divora due clamorose occasioni da rete, prima con Richella, poi con Calabria. Il Brindisi non va oltre una conclusione dalla distanza di Badje, di parecchio fuori misura.

Tabellino

Fasano – Brindisi 1-0

Fasano: Ceka, Del Col, Bianco, Lezzi, Camara, Gorzelewski, Battista (Forbes dal 29’ st), Bernardini, Sosa (Richella dal 41' st), Corvino (Semenzin dal 32’st), Losavio (Calabria dal 12’ st). A dip. Suma, Carbotii, Taddeo, Callegari, Convertino, Calabria, Richella, Semenzin, Gomes Forbes. All. Danucci

Brindisi: Cavalli, Esposito (Alfano dal 2’ st), Spinelli (Meneses dal 48' st), Stranieri, Colaci (Di Giulio dal 1’ st), Silvestro, Galdean, De Luca, Morleo (Rekik dal 32’ t), Lopez (Trové Dl 20’ st), Badje. A disp. Cervellera, Romano, Meneses, Rekik, Trové, Alfano, Merito, Di Giulio, Majpre. All. Di Costanza

Arbitro: Montesi di Crotone, coadiuvato dagli assistenti di linea D’Ettorre di Lanciano e Carchesio di Lanciano

Marcatori: Corvino (Fa), al 10’, su calcio di rigore

Note: Circa mille spettatori al Vito Curlo di Fasano fra cui circa 150 brindisini