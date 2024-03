Brindisi Fc, il vicepresidente: "Non abbiamo avuto grandi risposte dagli imprenditori locali"

BRINDISI - Dopo la sconfitta rimediata contro il Messina, il vicepresidente del Brindisi Fc, Damiano Pozzessere, fa il punto sulla difficile situazione societaria, soffermandosi sulla mancanza di risposte da parte dell'imprenditoria locale alla richiesta di aiuto lanciata nelle scorse settimane dalla famiglia Arigliano, proprietaria del sodalizio.

"Da due anni sono il vice presidente. Non ho nessuna quota societaria. Sono vicino agli Arigliano dall'inizio del loro progetto. Ho ascoltato tutte le vicissitudini che gravano sulla nostra società. La famiglia si è esposta pubblicamente qualche settimana fa dicendo che non ha più intenzione di continuare il progetto sportivo e che vorrebbe cedere il titolo del club. In quel momento, dal punto di vista personale, ho sentito il dovere di prendere in mano la situazione e dire anche il mio pensiero sulla vicenda".

"Amo Brindisi come la ama la famiglia Arigliano. Ho fatto tanto - afferma ancora Pozzessere - per questa squadra. Desidero per quelle che sono le mie possibilità continuare a sostenerla. Personalmente faccio le cose con ponderatezza. Ho detto più volte che mi prendevo l'onere di cercare dei partner per rendere questo progetto sostenibile nell'immediato". "Da quel momento in poi - prosegue Pozzessere - non ho avuto grandissime risposte da parte dell'imprenditoria locale, che faccio fatica a incontrare. La mia è un'idea di calcio sostenibile. C'è la possibilità concreta di dare continuità a questo progetto. Bisogna immaginare il futuro di questo club. Sono ancora in attesa di queste figure industriali che possano incontrarmi per parlare di questo progetto sportivo, senza nessuna velleità".

Alla domanda se da parte della famiglia Arigliano vi sia la disponibilità a cedere la proprietà, Pozzessere risponde: "Arrivati a questo punto, le pretese sono veramente limitate". "La volontà della famiglia Arigliano è di liberare il Brindisi calcio, dando un futuro serio e sostenibile. Se avessero avuto fretta di cedere il Brindisi ci sarebbero state altre realtà che si sarebbero affiancate fin da subito".

Su eventuali trattative intavolate nei giorni scorsi, Pozzessere chiarisce: "Il Brindisi lo vogliono tutti e non lo vuole nessuno". "Difficile trovare qualcuno che si sieda con noi. Se ci fosse questo interesse si comprenderebbe come il Brindisi realmente sia appetibile. I debiti non sono stratosferici. Mi batto tutti i giorni per trovare questi profili. La volontà è solo quella di dare un futuro al Brindisi. L'importante è che il progetto sia credibile"