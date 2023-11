Vigilia del derby, mister Danucci: "Tutta la rosa a disposizione, siamo pronti"

BRINDISI – Tutti gli infortunati sono stati recuperati. Mister Danucci potrà disporre della rosa al completo in vista del derby contro la Virtus Francavilla in programma domani (lunedì 27 novembre), per la 16esima giornata del campionato di Serie C. La gara sarà disputata alla Nuovarredo Arena di Francavilla, con calcio di inizio alle ore 20.30.

Il Brindisi, reduce da cinque sconfitte di fila, è penultimo con un solo punto di vantaggio sul fanalino di coda Monterosi. La Virtus, che non vince da sette gare, è quintultima, con due punti in più rispetto al Brindisi. Per mister Roberto Occhiuzzi, subentrato al posto dell’esonerato Villa, si tratterà dell’esordio sulla panchina della Virtus. Sulla sponda opposta, invece, confermato mister Danucci.

“La squadra – afferma Danucci - sta abbastanza bene. I ragazzi sono allenati con grande impegno. Tutta la rosa è disposizione. Sanno dell’importanza della partita. Siamo pronti”

Danucci parla delle possibili incognite legate al cambio di guida tecnica sulla panchina della Virtus. “Un nuovo allenatore - afferma il tecnico – cerca di portare le proprie idee. Non so quanto possa incidere da un punto di vista tattico visto, il fatto che si sia insediato da una settimana. Quando arriva un nuovo allenatore si azzerano le gerarchie. Tutti partono alla pari. Tutti voglio dimostrare qualcosa. Potrebbe essere positivo per loro, ma dobbiamo pensare a casa nostra. CI stiamo preparando pensando a quelle che sono le caratteristiche della Virtus e controbattere con le nostre soluzioni”.

Danucci si aspetta una partita diversa da quella disputata lo scorso 4 ottobre in Coppa Italia di Serie C, quando il Brindisi si impose per 1-0 alla Nuovarredo Arena. “I particolari - spiega fanno la differenza”. E infine delle parole per i tifosi brindisini, che in 250 (settore ospiti sold out) seguiranno capitan Malaccari & co. “So il calore e la passione che ci mettono i nostri tifosi – conclude Danucci - ora sta a noi cercare di riportarli sull’entusiasmo che avevano all’inizio. Dipende solo da noi”.