Brindisi Fc, Arigliano: "Siamo tornati sul mercato, capisco malcontento tifosi"

BRINDISI - Dopo la quinta sconfitta in cinque partite rimediata contro il Rotonda, il presidente del Brindisi Fc, Daniele Arigliano, assicura che la società correrà ai ripari. Queste le sue dichiarazioni: “Ritengo doveroso dire qualcosa in questo momento difficile. Abbiamo parlato già con i ragazzi, sanno che siamo tornati sul mercato, oltre a Zappacosta, che non ha ancora firmato, stiamo valutando altri profili”.

“Abbiamo dato la possibilità a tutti di mettere in mostra le proprie capacità e valuteremo anche questo. Ho fiducia nello staff dirigenziale e tecnico. Capisco il malcontento dei tifosi, è giusto che ci sia quando i risultati non arrivano. Lavoreremo per farli ricredere. Ora faremo il punto della situazione trovando una collocazione a chi non rientra più nel progetto sportivo inserendo al contempo i giusti innesti di esperienza all'interno della rosa".