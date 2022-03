Virtus Francavilla, il presidente Magrì: "L'obiettivo? Fare i playoff da protagonisti"

Serie C Girone C

La Virtus Francavilla è uscita sconfitta dal derby contro il Bari di sabato 6 marzo, ma ha lottato e mostrato carattere di fronte alla capolista. Tanto che dopo il match la squadra ha ricevuto i complimenti dal presidente Antonio Magrì. Durante la trasmissione 'Passione Biancazzurra' andata in onda su Antenna Sud 85, il numero uno dei biancazzurri ha parlato della gara del San Nicola e ringraziato i tifosi al seguito: "La squadra ha fornito una bella prestazione al di là del risultato, dopo la partita ho fatto i complimenti ai ragazzi perché lo meritavano. Sono stato orgoglioso di loro. Sono arrivati tantissimi complimenti, anche di alcune personalità di Bari, sono rimasto contento della partecipazione del pubblico. Dobbiamo essere contenti di questa partecipazione del pubblico".

Ora però è il momento di pensare ai prossimi appuntamenti, partita dopo partita e senza fare calcoli. Questo il pensiero ribadito da Magrì, che ha ribadito la necessità di fare un passo alla volta. "L'obiettivo è pensare alla Paganese, la prossima partita. Il campionato è apertissimo e non ha senso fare calcoli, dobbiamo ragionare così come fatto finora. Vogliamo ottenere la miglior posizione in classifica per giocare i playoff da protagonisti".