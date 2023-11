Brindisi Fc, Arigliano: "Stringiamo i denti e andiamo avanti, bisogna restare uniti"

Serie C Girone C

BRINDISI - Il socio del Brindisi Teodoro Arigliano non nasconde la sua amarezza dopo la sconfitta per 3-0 rimediata dal Brindisi in casa del Giugliano. “Oggi – dichiara Arigliano ai microfoni di Antenna Sud nel post gara – ci aspettavamo delle risposte. Queste non sono arrivate”.

“In questo momento – ammette Arigliano - siamo da terzultimo posto. Ci aspettavamo la svolta. La squadra ci ha provato ma non è riuscita quasi in niente”.

Arigliano parla di “problematiche di gioco e di idee”, mentre “dall’altra parte a ogni occasione arriva un gol”. Il socio rimarca anche il fatto che siano arrivati due gol su altrettanti contropiedi partiti da calci d’angolo per il Brindisi. Arigliano pone anche l'accento su quanto si facciano sentire gli infortuni di Malaccari e Nicolao, che nel 3-5-2 sarebbe preziosissimo.

Ora “bisogna stringere i denti e andare avanti”. “Rimaniamo nella stessa posizione in classifica. Dobbiamo restare uniti”.

Infine un messaggio ai tifosi. “Lo sconforto - afferma – è un sentimento facile da farsi venire, ma bisogna essere forti e guardare avanti. Sarà importantissima la partita contro l’Avellino di domenica prossima. Oggi ogni punto è fondamentale. E noi abbiamo un bisogno spasmodico di punti”: