Il dg Valentini: "Abbiamo tenuto testa a una grande, ma siamo in una situazione insostenibile"

Mister Danucci non parla nel post partita. E' il direttore generale Pierluigi Valentini a commentare la sconfitta rimediata dal Brindisi contro il Benevento. Valentinoi elogia un "Brindisi che non solo oggi ma anche che contro il Potenza e il Cerignola ha mostrrato voglia di proporre calcio su tutti i campi". "Abbiamo - afferma Valentini - una condizione che è impossibile. Siamo in trasferta dal 3 settembre. Oggi abbiamo giocato una partita fuori regione, con una squadra avversaria che ha percorso meno chilometri di noi. Questi ragazzi stanno facendo qualcosa di incredibile. Mai come in questo momento sono orgoglioso di loro. Lavorano senza lamentarsi. Oggi abbiamo tenuto testa a una grandissima squadra, con una enorme fisicità. Una squadra che mi ha stupito dal punto di vista della mentalità. Ho visto una squadra agguerrita. Però usciamo rinforzati nelle nostrre certezze. Il periodo è storto".

E ancora sulla gara a porte chiuse: "Oggi abbiamo giocato a porte chiuse ma abbiamo pagato 41 steward". "Accettiamo - prosegue - ma fino a un certo punto. L'8 ottobre il Brindisi gioca al Fanuzzi contro la Juve Stabia. Se non abbiamo a dispisizione il Fanuzzi oggi non siamo nelle condizioni psicologiche ed economiche di fare una roba del genere. L'impegno dell'amminisrazione comunale e delle aziende è straordinario, ma se non basta bisona fare ancora di più. Questa non è una situazione sostenibile":

Mister Andreoletti soddisfatto per il risultato ma non per la prestazione del Benevento. "Primo tempo - afferma - a tratti ben fatto. Mi è piaciuto l'apòroccio alla partita. Manteniamo nelle costanti la possibilità di chiudere le partite: per due volte con due occasioni clamorose non siamo riusciti a farlo. Per quanto riguarda i cambi, chiunque fosse entrato sarebbe andato in difficoltà. Ci piacerebbe vincere dominando, ma incontriamo avversari forti. SIamo stati molto maturi. Ci siamo difesi con ordine.A parte la grande parata di Paleari, non ricocro grandi occasioni da parte del Brindisi".

Il tecnico ammette che la squa squadra deve crescere molto. "Mi tengo stretto i tre punti - afferma - butto la polvere sotto il tappeto, ma la prestazione non mi soddisfa. Abbiamo le qualità per esprimere un calcio diverso. Partita per partita dobbiamo crescere".

Sulla classifica e il calendario: "Le difficoltà le hanno tutti. Oggi se si affronta una neopromossa con questra qualità vuol dire che il livello del girone è molto alto. Ogni domenica devi trovare l'arma giusta. Non puoi prescindere dall'aggressività. Chi ci affronta gioca sempre con il coltello fra i denti perché siamo il Bevento. Dobbiamo crescere in personalità. Le basi sono ben salde":