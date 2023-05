Luis Vinicio: "Il ritorno del Brindisi in serie C è per me un motivo di grande gioia"

BRINDISI - E da Napoli giunge puntuale l’abbraccio Luis Vinicio alla squadra del Brindisi, alla società ed ai tifosi pochi minuti dopo la preziosa conquista della promozione in serie C. L’indimenticabile allenatore del Brindisi più forte di tutti i tempi vive a Napoli e dopo aver vissuto i clamorosi festeggiamenti del “suo” Napoli che ha conquistato il terzo scudetto la scorsa settimana, ha seguito le sorti del “suo” Brindisi che da sempre porta nel cuore per i successi conseguiti e per il rapporto affettivo con i tifosi e la città, fino al ritorno in serie C.

“E’ un giorno felice per me questo del ritorno del Brindisi in serie C dopo tantissimi anni in cui è stato costretto a giocare in categorie non adeguate alla storia della città” – ha detto Luis Vinicio poco dopo la vittoria del Brindisi contro la Cavese che ha segnato il ritorno della squadra in serie C. (In basso, Luis Vinicio insieme a Franco Fanuzzi)

“Ci speravo soprattutto perché in questa stagione in cui le mie squadre del cuore hanno trionfato vincendo lo scudetto con il Napoli ed oggi con il Brindisi che ritorna nel calcio dei professionisti con pieno merito perché la città, i tifosi e la sua storia sono di grande qualità”.

“Un abbraccio a tutti i tifosi che sono stati vicino alla squadra e sono ritornati a riempire le gradinate dello stadio di Brindisi intitolato al mio grande presidente ‘Franco Fanuzzi’ e gloria alla società del presidente Arigliano che è stata capace di raccogliere una pesante eredità, portandola dal basso fino alla conquista alla serie C con una lunga cavalcata storica che ricorda molto da vicino quelle che furono le imprese dei miei ragazzi negli anni 70’”.

“Ora – conclude - bisogna che tutta la città di stringa attorno alla società per far ritornare il Brindisi in serie B, con un progetto solido che tenga conto di quanto è stato costruito in questa stagione, perché lo meritano la storia del calcio, i tifosi brindisini e la città per cancellare gli anni bui che hanno preceduto questa grande vittoria”.