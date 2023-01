Calcio, l'Ostuni ospita il Gallipoli: trasferta vietata ai tifosi salentini

OSTUNI – I tifosi del Gallipoli non potranno assistere alla partita contro l’Ostuni in programma domenica prossima (22 gennaio), alle ore 15, presso lo stadio Comunale della Città Bianca, per la 16esima giornata del campionato d’Eccellenza pugliese (girone B). Il divieto di trasferta è stato stabilito a seguito dei tafferugli che si sono verificati lo scorso 11 dicembre, quando si disputò la partita Manduria-Gallipoli. Analogo provvedimento è stato adottato anche nei confronti dei tifosi del Manduria.