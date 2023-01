Donazione di sangue: un successo il connubio Avis-Milan club Torchiarolo

TORCHIAROLO - Si è svolta nella mattinata del 6 gennaio la donazione del sangue organizzata dall'Avis di Torchiarolo, la prima nel 2023, nonché la prima in assoluto presso i locali del Milan Club Torchiarolo, sito in via Umberto I. All'iniziativa hanno aderito decine di volontari, anche provenienti dai comuni limitrofi, riscuotendo un esponenziale successo a livello provinciale: si sono registrati, infatti, 55 emocromi effettuati e 53 sacche di sangue intere. Enormemente soddisfatto il direttivo dell'Avis di Torchiarolo, da sempre in prima linea ad affrontare l'emergenza sangue nella provincia di Brindisi; altrettanto soddisfatto il direttivo del Milan Club "Kevin Losito", che con l'occasione ha avuto modo di sensibilizzare i propri associati a donare e sarà ben lieto di ospitare nuovamente l'evento.