Calcio a 5 femminile, finali nazionali campionati Asi: qualificate due squadre di Fasano

Si svolgeranno a Rimini, nei giorni 9, 10, 11 giugno, sui campi sportivi messi a disposizione della locale amministrazione comunale, le finali nazionali del settore calcio dell’Asi, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni, il cui Comitato Provinciale di Brindisi è rappresentato da anni da Laurino Rubino.

Quest’anno sarà una edizione straordinaria per il Comitato Provinciale di Brindisi in quanto, per la prima volta in assoluto, prenderanno parte alla manifestazione, nel settore calcio a 5 femminile, due formazioni che rappresenteranno la Puglia in questa edizione.

“L’orgoglio provinciale dell’Asi di Brindisi - si legge in una nota dell’Asi - è stata la forte volontà di mettere in evidenza l’importante fenomeno sportivo che ha preso forma e sostanza nella località di Fasano e si spera che la tenacia e la costanza di questi encomiabili dirigenti continua nell’affermazione di questa disciplina sportiva di cui si sente davvero bisogno per l’intero territorio regionale pugliese”.

“La Fasano Gsd e la Timo’s Fasano Asd - si legge ancora nel comunicato - sono le due società che rappresenteranno alle finali Asi il nostro territorio. La terza squadra della nostra provincia che è riuscita a qualificarsi è stata la Eurosport Asd nella disciplina del Calcio a 7 maschile. Anche in questa circostanza il gruppo di ragazzi brindisini ce la metteranno tutta, consci delle difficoltà tecniche ed organizzative quando si va al confronto con altre realtà molto più grandi e più organizzati della nostra”.

Completeranno la delegazione pugliese altre due formazioni di Calcio a 11 maschile provenienti dal Comitato Provinciale di Taranto, dove questa disciplina sportiva amatoriale ha una dimensione e visibilità molto ampia e valida.