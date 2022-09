Eccellenza e Promozione, domani si svolgerà la presentazione dei calendari

Ancora un giorno di attesa e poi si conosceranno gli incroci dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione, i cui calendari della stagione sportiva 2022/2023 saranno presentati ufficialmente nel corso del Meeting delle Società in programma domani, 7 settembre 2022, presso la Sala “Sgarbi” dell’Hotel Parco dei Principi di Bari-Palese, con inizio alle ore 17.30.

L’evento al quale parteciperanno Presidenti, Tecnici e Capitani delle Società iscritte ai due principali tornei regionali di Calcio a 11, si svolgerà alla presenza dei vertici del C.R. Puglia LND e del CRA Puglia, Vito Tisci e Nicola Favia, oltre ai Dirigenti Federali Regionali e agli arbitri pugliesi che saranno impiegati nei due principali tornei regionali di Calcio a 11.

LA DIRETTA TV

Il momento clou della serata è previsto al termine del dibattito organizzato dal Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti. Alle ore 19, infatti, si accenderanno in sala le telecamere di Antenna Sud per riprendere, in una diretta televisiva che andrà in onda sul Canale 14 del Digitale Terrestre, la presentazione dei calendari di Eccellenza e Promozione della corrente stagione sportiva.

L’imperdibile appuntamento con gli addetti ai lavori delle 56 squadre iscritte ai due campionati sarà raccontato con uno speciale a cura della redazione sportiva del canale di proprietà del Gruppo Editoriale Domenico Distante. Nel corso della trasmissione condotta da un giornalista dell’emittente, a margine della proiezione delle prime tre giornate di campionato, saranno realizzate le interviste con i protagonisti delle Società presenti in platea. Previsti anche gli interventi del Presidente della LND Puglia e del numero uno del CRA Puglia. Ma le sorprese non finiscono qui. Il Meeting delle Società di Eccellenza e Promozione, che precede in ordine cronologico la presentazione dei calendari, sarà anche oggetto di uno speciale in onda nei prossimi giorni su Antenna Sud, media partner dell’evento.

Fonte: comunicato ufficiale LND Puglia