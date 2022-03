Eccellenza, Ostuni vicino alla salvezza: domenica potrebbe bastare un pari

A tre giornate dalla fine del girone B del campionato di Eccellenza pugliese, l'obiettivo della salvezza diretta per l'Ostuni pare sempre più vicino. Attualmente la formazione gialloblù è nona in classifica a quota 28 punti (7 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte) a 7 lunghezze dal Massafra, terzultimo a quota 21 e a 8 dall'Atletico Racale (20 punti), ossie le due formazioni che in questo momento occupano la griglia dei playout. Molto più distante la Virtus Mola, fanalino di coda a quota 16 punti. L'Ostuni è in striscia positiva da 8 partite, dove sono arrivate 3 vittorie e 5 pareggi.

Domenica 27 marzo gli uomini guidati da Dino Marino sono attesi da un impegno complicato, quello sul campo del Toma Maglie, che è la quarta forza del campionato e che è in piena bagarre per la zona playoff. Una gara non semplice da affrontare, tuttavia un'impresa in trasferta consentirebbe all'Ostuni di raggiungere l'agognato obiettivo con 2 partite di anticipo. Potrebbe bastare anche un pareggio: in tale scenario Massafra e Atletico Racale dovrebbero fare altrettanto o perdere. Nella terza ipotesi l'Ostuni sarebbe salvo pure in caso di sconfitta contemporanea a quella delle inseguitrici, a cui non basterebbero i 6 punti a disposizione nelle restanti gare per agguantare i brindisini.