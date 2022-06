Eccellenza, Ostuni: venerdì è in programma uno stage per la prima squadra

Archiviata la scorsa stagione, dove è stato raggiunto il traguardo della salvezza, l'Ostuni è pronto a pianificare la prossima annata sportiva che lo vedrà ancora protagonista nel campionato di Eccellenza. La società gialloblù ha organizzato, per venerdì 17 giugno, uno stage per la prima squadra dedicato ai giovani calciatori nati dal 2003 al 2005; per candidarsi bisognerà contattare il numero dedicato (presente sulla pagina Facebook del club) indicando nome, cognome e ruolo. Lo stage avrà luogo allo stadio Nino Laveneziana, alle ore 16:30.