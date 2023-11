Eccellenza Puglia: il Mesagne ritrova la vittoria, pari per il San Pietro. Ostuni di nuovo a secco

Tra le squadre brindisine impegnate nel girone B del campionato di Eccellenza a sorridere pienamente è il Mesagne: allo stadio Nachira la formazione allenata da Mino Semeraro, che ha sostituito l'esonerato Alfredo Cimino, ha ritrovato la vittoria dopo cinque sconfitte consecutive battendo di misura l'Otranto. Si tratta della seconda vittoria stagionale per i gialloblù.

Il San Pietro Vernotico invece si è fatto raggiungere in extremis dal Ginosa: al solito Procida ha risposto Gallitelli nel finale, che ha imposto così ai giallorossi il secondo pareggio di fila (quarto risultato utile consecutive in altrettante gare). Settima sconfitta per l'Ostuni fanalino di coda, regolato dal Brilla Campi con un gol per parte.

Brilla Campi-Ostuni 2-0 [Poletì al 64', Poletì all'88']

Otranto-Mesagne 0-1 [Vapore al 54']

Ginosa-San Pietro Vernotico 1-1 [Procida (SPV) al 35', Gallitelli (G) all'82']

Eccellenza Puglia 2023/2024, la classifica del girone B