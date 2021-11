L'Ostuni cade per la terza volta di fila: 3-1 del Castellaneta allo stadio De Bellis

Terza sconfitta consecutiva per l'Ostuni, che è uscito sconfitto dalla sfida contro il Castellaneta,allo stadio De Bellis, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B. 3-1 il risultato finale, al termine di una gara vivace nella quale i gialloblù sono riusciti a lottare seppur cadendo nelle ultime battute: il Castellaneta è passato in vantaggio al 13' grazie alla rete di Pinto a cui risponde Chiochia al 27' (primo centro stagionale per il difensore). I padroni di casa nella ripresa riescono a sopraffare gli avversari colpendo ancora con Pinto al 74' e con Stauciuc all'84'. L'Ostuni ha rimediato l'ottava sconfitta complessiva, rimanendo fermo al quintultimo posto in classifica a quota 10 punti.