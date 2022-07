Eccellenza Puglia, deliberato il nuovo format della stagione 2022/2023

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale, riunitosi d’urgenza in modalità da remoto nel pomeriggio di lunedì 18 c.m., ha deliberato di confermare lo sdoppiamento del Campionato Regionale di Eccellenza della s.s. 2022/2023 in due gironi, con l’introduzione dei playoff e dei playout per determinare rispettivamente la promozione al Campionato Nazionale di Serie D e le retrocessioni al Campionato Regionale di Promozione della prossima stagione sportiva.

Alla base della parziale modifica regolamentare c’è la volontà dei club aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale di Eccellenza della s.s. 2022/2023, espressa quasi all’unanimità in occasione del Meeting organizzato a Bari dal C.R. Puglia LND lo scorso mercoledì 6 luglio.

La suddetta richiesta, formalizzata alla Lega Nazionale Dilettanti attraverso una nota del Presidente Vito Tisci in attesa della prevista autorizzazione, è stata inoltrata a Roma nella giornata odierna supportata dal nuovo format del Campionato Regionale di Eccellenza in deroga all’articolo 49 delle N.O.I.F. anche per la corrente stagione sportiva.

Fonte: comunicato ufficiale LND Puglia