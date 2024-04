Eccellenza Puglia, domenica va in scena la venticinquesima giornata del girone B: il programma

Domenica 7 aprile tornerà in scena il campionato di Eccellenza pugliese, con lo svolgimento della venticinquesima giornata del girone A e del girone B. Nel programma del secondo raggruppamento spicca il derby salentino tra Atletico Racale ed Ugento, che sarà decisivo per lo svolgimento dei playoff.

Per quanto riguarda le squadre brindisine, sia Mesagne che San Pietro Vernotico saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Arboris Belli e Manduria. Ormai l'ultimo scorcio di regular season non ha nulla da dire per entrambe le formazioni, già retrocesse matematicamente in Promozione.

Eccellenza Puglia girone B, il programma completo della venticinquesima giornata