Ostuni, seconda vittoria di fila: Benedetti piega l'Atletico Racale

Seconda vittoria consecutiva per l'Ostuni, la terza complessiva in questo campionato contando anche il successo sul Grottaglie e la prima in trasferta. Allo stadio Cittadella dello Sport Giovanni Paolo II di Castrignano del Capo i gialloblù battono di misura l'Atletico Racale nel match della nona giornata del campionato di Eccellenza, girone B: a decidere la sfida ci ha pensato il centrocampista classe 2001 Giovanni Benedetti, al primo centro in questo torneo. Un risultato importantissimo per gli uomini allenati da Luciano Bruni che iniziano a risalire la classifica lontano almeno per il momento dalle zone calde, toccando quota 10 punti.