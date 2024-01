Eccellenza Puglia girone B, la classifica aggiornata dopo i recuperi

Nell'ultimo weekend sono andati in scena due recuperi del girone B del campionato di Eccellenza pugliese, in occasione della pausa per la coppa Italia. Nel posticipo della diciassettesima giornata l'Arboris Belli ha battuto per 4-1 il Brilla Campi, mentre il San Pietro Vernotico ha avuto la meglio sul Mesagne nel proseguimento della gara sospesa lo scorso 10 dicembre, a causa del maltempo. Il risultato finale è stato di 2-1. Di seguito la situazione aggiornata della classifica,

Eccellenza Puglia girone B 2023/2024, la classifica aggiornata dopo i recuperi

Ugento 40 (punti) Manduria 36 Massafra 32 Virtus Matino 29 Atletico Racale 28 Brilla Campi 27 Ginosa 25 Arboris Belli 24 Novoli 22 Maglie 19 Mesagne 16 San Pietro Vernotico 13 Otranto 12 Ostuni 5

Rimani aggiornato sulle notizie dalla tua provincia iscrivendoti al nostro canale whatsapp: clicca qui