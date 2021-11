Impresa dell'Ostuni contro l'Ugento: vittoria per 2-1 nel segno di Marzio

Impresa dell'Ostuni nell'ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Allo stadio Nino Laveneziana gli uomini guidati da Luciano Bruni ottengono la seconda vittoria in questo torneo avendo la meglio sull'Ugento, imbattuto prima di questa partita. Una bella prestazione quella dei padroni di casa, che confezionano occasioni in serie con Marzio, Maglie e Benedetti: il preludio al vantaggio arrivato al 30' grazie a Marzio, che si accentra partendo dalla destra e insacca il pallone con un violento sinistro. Nel secondo tempo l'Ugento va vicino al pari in occasione dell'iniziativa di Galeandro (traversa), a cui segue il raddoppio dell'Ostuni firmato ancora una volta da Marzio, abile ad andare a segno dopo un inserimento in area (60'). Gli ospiti però non mollano e accorciano immediatamente le distanze, al 61', con Galeandro; Il forcing finale della formazione leccese è intenso, ma il risultato non cambia più: finisce 2-1 e l'Ostuni sale a quota 7 punti in classifica.