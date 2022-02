Ostuni, vittoria preziosissima sul campo del Grottaglie

Squadra in casa Ars et Labor Grottaglie

Fondamentale successo per l'Ostuni, corsaro allo stadio D'Amuri contro il Grottaglie padrone di casa. I gialloblù, guidati dal calciatore Dino Marino dopo le dimissioni del tecnico Luciano Bruni, si sono imposti per 2-0. Gli ospiti si sono portati avanti al 32', quando Caruso di testa riesce a battere il portiere Laghezza. Il raddoppio invece è giunto al 72', quando Benedetti ha approfittato di un errore di Marchetti per andare a rete. Grazie a questo successo l'Ostuni sale al nono posto in classifica a quota 22 punti, tanti quanti quelli del GInosa e del Manduria.