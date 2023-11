Eccellenza Puglia, Mesagne: Antonio Germano è il nuovo allenatore

Il Mesagne Calcio comunica di aver affidato l'incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra a mister Antonio Germano.

Vanta una importante carriera come calciatore in serie C ma ha anche avuto il privilegio di esordire in serie A con l'Avellino. Da allenatore ha guidato squadre blasonate come Acireale, Ragusa, Gallipoli, Palmese e poi anche alcune esperienze all'estero nei campionati professionistici dell'Ucraina e a Malta.

Tra le altre squadre allenate vi sono; l'Atletico Lazio, Cotronei, Roggiano, Scalea, Corigliano, Luzzese, Civitavecchia, Sansovino.

Lungo e ricco di esperienze il suo curriculum sia come calciatore ma anche da allenatore. Nato a Cosenza, persona dal carattere forte e deciso a lui il presidente Todisco ha affidato il compito di guidare il Mesagne Calcio.

A seguire mister Germano nel Mesagne Calcio, ci saranno Gianlua Greco che ricoprirà il ruolo di consulente di mercato, invece a coprire il ruolo di responsabile dell'Area Tecnica sarà Alessandro De Rose uomo di esperienza e grande conoscitore di calcio. Allenatore in seconda resta mister Mino Semeraro. Tecnico molto preparato e stimato sia dai giocatori e anche dalla società. Mister Semeraro sta svolgendo egregiamente il suo lavoro con serietà e professionalità. A lui va il merito di guidare la squadra in questo momento delicato e di cambiamento portando serenità e stimoli ai giocatori ed a tutto l'ambiente.

La società del Mesagne Calcio dá il benvenuto al nuovo tecnico ed ai suoi collaboratori con l'augurio di poter raggiungere insieme i traguardi prefissati.

Fonte: comunicato ufficiale Mesagne