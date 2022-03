Ostuni, prosegue la striscia positiva: 1-1 contro l'Atletico Racale

Prosegue la striscia positiva dell'Ostuni che, allo stadio Laveneziana, ha ottenuto un pareggio per 1-1 contro l'Atletico Racale: è il settimo risultato utile consecutivo per la formazione gialloblù, andata in vantaggio al 26' con Marchionna (secondo centro stagionale per lui). Nella prima fase della ripresa però gli ospiti hanno trovato l'occasione di pareggiare i conti con Ciriolo al 61'. L'Ostuni a seguito di questo risultato è salito a quota 27 punti, gli stessi del Castellaneta, occupando l'ottavo posto in classifica.