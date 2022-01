Ostuni, un gennaio fondamentale in ottica salvezza: tutte le sfide

Una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L'Ostuni ha chiuso il 2021 con quattro punti messi a referto nel mese di dicembre, arrivando fino a quota 14 nel girone B del campionato di Eccellenza. Il ruolino di marcia della squadra gialloblù è buono e fa ben sperare per i primi impegni del nuovo anno, dove in palio ci saranno importanti punti per l'obiettivo salvezza.

Il 9 gennaio, in casa, la prima squadra che affronterà l'Ostuni sarà il Ginosa, nello scontro diretto tra decima e nona in classifica, a ridosso delle zone calde della classifica; la settimana successiva, il 16 gennaio, è prevista la trasferta sul campo del Sava prima della sfida allo stadio Nino Laveneziana contro il De Cagna Otranto (il 23). Il 30 gennaio altro scontro diretto fondamentale, in casa del Grottaglie attualmente fanalino di coda.